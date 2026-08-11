Бектенов дал ряд поручений по цифровизации социальной сферы

Премьер отметил, что цифровизация социальной сферы должна не только повышать доступность господдержки, но и не допускать злоупотреблений

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании в Кабмине рассмотрели вопросы экосистемы государственных услуг на основе искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz

«Имеются случаи получения социальных выплат мошенническим путем, по ним возбуждается немало уголовных дел. Поэтому внедряемые цифровые технологии, искусственный интеллект должны препятствовать подобным нарушениям. В этом направлении необходимо продолжить работу», — подчеркнул премьер-министр Олжас Бектенов.

В рамках поручений Президента он поставил задачу перед госорганами по дальнейшей трансформации системы госуслуг с формированием полноценной цифровой экосистемы и дальнейшем переходе к проактивной модели взаимодействия государства с гражданами и бизнесом.

«Главой государства поставлена задача масштабного внедрения передовых технологий и искусственного интеллекта во все сферы общественной жизни, в первую очередь, при оказании государственных услуг для граждан и бизнеса. Инструменты искусственного интеллекта необходимо не просто интегрировать в процессы принятия решений, с его помощью должна сформироваться полноценная цифровая экосистема оказания государственных услуг. При этом модель взаимодействия государства с гражданином необходимо и далее строить на проактивном принятии решений», — подчеркнул Премьер-министр.

В ходе заседания было отмечено, что сфера предоставления государственных услуг достигла высокого уровня цифровизации.

«Портал "Электронного Правительства" полностью модернизирован и переведен на новую платформу eGov 3.0. Теперь государственным органам необходимо обеспечить оказание своих услуг на этой платформе, исключив лишние шаги и документы. Уже 50 услуг доступно через диалоговое окно цифрового ассистента eGov GPT, который сам оформляет требуемую заявку и выдает готовый результат. Поручаю Министерству искусственного интеллекта совместно с госорганами до конца текущего года увеличить количество услуг через цифрового ассистента до 150», — сказал Олжас Бектенов.

Премьер поручил масштабировать цифровые решения, доказавшие свою эффективность в пилотном режиме. Одним из таких проектов станет «Цифровая служба занятости», которая объединяет онлайн-инструменты для поиска работы, подбора обучения и получения мер поддержки.

«Необходимо обеспечить масштабирование уже зарекомендовавших себя решений и перевести их в устойчивый промышленный режим. Одним из положительных примеров является проект "Цифровая служба занятости", который помогает гражданам быстрее находить работу, подбирать курсы обучения и получать поддержку в режиме онлайн», — отметил глава Кабмина.

Министерству труда совместно с акиматами поручено запустить сервис до конца текущего года во всех регионах страны.

Также Бектенов поручил до конца года перевести бумажные услуги поддержки предпринимателей на eGov Business.

«Особое внимание следует обратить на цифровые инструменты для бизнеса. До сих пор 60% услуг по поддержке предпринимателей оказываются в бумажном виде. Надо менять эту ситуацию. Министерству нацэкономики совместно с палатой «Атамекен» до конца года провести реинжиниринг и ускоренную цифровизацию услуг с выводом на eGov Business. Есть вопросы и по работе портала "Электронного лицензирования". Требуется полностью модернизировать разрешительную и лицензионную систему. Министерству искусственного интеллекта совместно с госорганами завершить эту работу в течение 6 месяцев», — указал Премьер.

Вместе с тем, он заявил, что государственным органам необходимо активизировать процессы миграции и интеграции информационных систем на новую единую платформу QazTech.

«Только тогда можно обеспечить единый сквозной процесс предоставления цифровых услуг гражданам. Министерству искусственного интеллекта усилить координацию этой работы», — распорядился Бектенов.

Далее он поручил до конца года завершить трансформацию Центров обслуживания населения в AI-офисы во всех регионах страны. Новая модель должна обеспечить внедрение современных цифровых решений непосредственно в систему обслуживания граждан.

«Проводится масштабная работа по трансформации Центров обслуживания населения в AI-офисы. Это задача не только для профильного ведомства. Каждый регион должен быть заинтересован в формировании новой цифровой инфраструктуры. Поэтому акиматам совместно с Министерством искусственного интеллекта и корпорацией "Правительство для граждан" необходимо завершить эту работу до конца текущего года», — сказал глава Кабмина.

Кроме того, он поручил расширить перечень госуслуг для перевода в мгновенный формат, без сложных поисков и заявок.

«Сегодня граждане ожидают не просто увеличения количества цифровых услуг. Люди хотят получить нужный результат быстро и без каких-либо препятствий. Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными государственными органами поручаю определить перечень тех услуг, которые можно перевести в мгновенный формат оказания уже в текущему году. По аналогии с назначением пособия многодетным матерям или выдачей справки о наличии или отсутствии судимости», — подчеркнул Премьер.

Также он поручил ускорить цифровизацию услуг субъектов естественных монополий и обеспечить соблюдение установленных сроков их предоставления.

«Услуги субъектов естественных монополий являются ключевым фактором при реализации инвестпроектов. В то же время бизнес сталкивается с длительными сроками подключения своих объектов к коммунальной инфраструктуре. Необходимо исключить затягивание рассмотрения заявок на такие услуги и обеспечить прозрачность процессов», — подчеркнул премьер-министр.

Министерству нацэкономики совместно с акиматами поручено в двухмесячный срок обеспечить предоставление услуг субъектами монополий в цифровом формате с безусловным соблюдением установленных сроков.

Далее Олжас Бектенов отметил положительный опыт реализации пилотного проекта по автоматическому заключению договоров между гражданами и коммунальными службами: данный механизм необходимо масштабировать на всю страну.

«В марте текущего года завершился пилотный проект по проактивному заключению договоров граждан с коммунальными службами. Этот кейс был реально удобным, договора заключались автоматически. Но этот опыт не нашел продолжения. Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами полноценно внедрить эту услугу во всех регионах», — поручил Олжас Бектенов.

В завершение он поручил незамедлительно завершить согласование Плана действий по реализации стратегии Digital Qazaqstan.

«Стратегия Digital Qazaqstan уже принята. При этом затянулось согласование Плана действий по ее реализации. Поручаю Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными государственными органами незамедлительно завершить эту работу и в недельный срок внести в Правительство соответствующий проект постановления», — отметил Олжас Бектенов.

Контроль и координация по данным вопросам закреплена за заместителем премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифровизации Жасланом Мадиевым.

