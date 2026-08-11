Новую версию портала eGov 3.0 запустили в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане запущен модернизированный портал eGov 3.0, разработанный на единой платформе QazTech, сообщает Kazpravda.kz

Обновление позволило оптимизировать оказание государственных услуг, исключить излишние требования и снизить нагрузку на инфраструктуру. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

«Портал eGov работал на пределе технологических возможностей. В связи с этим, на днях запущен современный портал eGov 3.0, разработанный на платформе QazTech. Услуги максимально упрощаются и становятся удобными для пользователя. Исключаются излишние требования и шаги. Часть востребованных услуг уже доступна в новом формате», — доложил Жаслан Мадиев.

Он напомнил, что в рамках исполнения поручений Президента по внедрению искусственного интеллекта и преобразованию сферы государственных услуг в Казахстане осуществлен переход на единую среду разработки цифровых продуктов QazTech. Платформа действует с 1 апреля текущего года и позволяет сократить сроки создания и ввода в эксплуатацию новых сервисов с нескольких лет до нескольких недель.

«Правительством утвержден двухлетний план миграции действующих систем на QazTech. На текущий год запланирована миграция 39 систем, по 36 из них работы находятся на стадии завершения. Еще 25 систем – на стадии миграции и разработки вне плана, 10 систем уже полноценно функционируют на платформе. То есть работа идет опережающими темпами, и сегодня все госорганы уже работают с QazTech», — доложил вице-премьер.

Также было отмечено, что указом Главы государства в Казахстане введен мораторий на создание государственных информационных систем вне платформы QazTech.