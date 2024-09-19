Родителей оштрафовали из-за игры детей в «Суицидник» в Астане

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Планируемой жертвой должен был стать семилетний ребенок, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

 В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних рассмотрены дела о неисполнении обязанностей по воспитанию детей, сообщили в суде Астаны.

Из материалов дела следует, что пятеро детей, проживающих в одном из жилых комплексов столицы, решили поиграть в опасную игру под названием «Суицидник», жертвой которой чуть не стал семилетний ребёнок.

Они завели ребёнка в подъезд, поднялись на третий этаж и стояли в пролёте между лестницей и лестничной площадкой. К счастью, они не скинули ребенка.

«В ходе судебного заседания четверо родителей признали свою вину, один не признал. Обстоятельства совершенного правонарушения подтверждаются видеозаписью инцидента и письменными объяснениями сторон. Санкция ч.1 ст.127 КоАП предусматривает штраф в размере 10 МРП. Суд признал родителей виновными в неисполнении обязанностей по воспитанию детей, в том числе необучению их правилам поведения в быту, общественных местах, создающих опасность для жизни и здоровья окружающих, и назначил им штраф в размере 10 МРП», – говорится в официальном сообщении.

Постановления не вступили в законную силу.

Напомним, инцидент произошел во дворе столичного ЖК Sezim Qala. На кадрах видеоролика, опубликованного в одном из Telegram-каналов, группа детей собирается сбросить малыша с пятого этажа. Они насильно удерживают ребёнка и говорят, что мальчик согласился, чтобы его скинули с высоты. 

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