Роль аналитики и экспертизы возрастает

На заседании были определены основные направления аналитической работы и ключевые мероприятия института на 2025 год. В частности, деятельность КИСИ будет сконцент­рирована на изу­чении внутриполитических процессов и экономических тенденций развития Казахстана, а также на определении контуров внешнеполитической конъюнктуры. Наряду с этим работа института будет ориентирована на развитие таких новых направлений, как формирование баз данных и расширение сети региональных представительств.

Ерлан Карин в своем выступлении отметил, что генеральная повестка государственной политики на текущий год была задана Президентом Касым-Жомартом Токаевым в его уже ставшем традиционным январском интервью.

Государственный советник акцентировал внимание на ведущей роли КИСИ в экспертно-аналитическом сопровождении реализуе­мой госполитики. В частности, в подготовке предложений в сфере регионального развития, в проработке дальнейших экономических реформ, в анализе глобальных трендов геополитики, а также по другим актуальным и востребованным направлениям. Кроме того, важной представляется роль экспертов института в разъяс­нении целей и задач внешней и внутренней политики как в экспертной среде, так и среди широкой общественности.

Ерлан Карин подчеркнул, что КИСИ как главный «мозговой центр» страны является ключевым актором в выстраивании международных партнерских связей с зарубежными аналитическими структурами.