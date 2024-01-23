Роналду вызвал безумие в Китае, полиции пришлось вмешаться

Спорт, В мире
108

Для "Аль-Насра" это будет первая товарищеская игра на зимних сборах

Фото: bobsoccer.ru / архив 2018 год: Роналду в Китае

Саудовский "Аль-Наср" вместе со звездным нападающим Криштиану Роналду прилетел в Китай и вызвал грандиозный ажиотаж, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Как сообщается, команда португальца прибыла на товарищеский матч с местным клубом "Шанхай Шэньхуа". Безумие началось уже в аэропорту, где собрались толпы болельщиков, которые хотели увидеть своего кумира.

Сотрудникам полиции в аэропорту пришлось удерживать ограждения от болельщиков. Фанаты, в свою очередь, вывешивали на спинах стражей правопорядка футболки с целью получить автограф Роналду. Однако португалец расписываться на атрибутике не стал.

Для "Аль-Насра" это будет первая товарищеская игра на зимних сборах. Сообщалось, что Роналду может пропустить матч с "Шанхай Шэньхуа" - у него небольшое повреждение.

Также саудовский клуб встретится с "Чжэцзян Гринтаун" (28 января), "Интер Майами" (1 февраля) и "Аль-Хилялем" (8 февраля).

38-летний Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. По итогам минувшего года португалец стал лучшим бомбардиром мира, забив 54 гола за клуб и сборную.

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча".

 

#полиция #Китай #болельщики #Аль-Наср #Роналду #фанаты

Популярное

Все
Будем честны друг с другом
И подъехал к мечети экскаватор...
Иртыш вышел из берегов
Вернуть нельзя оставить
Авоська от кутюр
Ставил деньги – проиграл жизнь
На грани остановки
Научиться жить без долгов
Электрошок из банка
С 1 января в Уральске подорожал проезд в общественном транспорте
Коммунальные услуги для жителей Караганды подорожали в среднем на 16%
Детские дома останутся в прошлом
Землетрясение в Алматы: в МЧС создали оперативный штаб
А на даче жизнь течет иначе
Самолетам не разрешали сесть в аэропорту Алматы, один ушел на запасной аэродром
Две котельные в Арысе переводят с каменного топлива на природный газ
Сильное землетрясение ощутили жители Алматы
Эта ласточка – всегда первая!
Книги в «цифре»
Высоко летят, далеко глядят
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Работать на земле дано не каждому
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 2024
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Под прикрытием народа
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Перспективы глобальны, как и проблемы
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Алатау станет мегаполисом
Проблемы общества – основа нормотворческой деятельности
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Сын своей земли
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме

Читайте также

Определены победители соревнований Indoor Run Astana
Почти 22 тонны кокаина обнаружили на свиноферме в Эквадоре
Казахстанские боксеры заняли первое место на международном …
Более 40 человек оказались под оползнем на юго-западе Китая

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]