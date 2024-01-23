Роналду вызвал безумие в Китае, полиции пришлось вмешаться

Для "Аль-Насра" это будет первая товарищеская игра на зимних сборах

Фото: bobsoccer.ru / архив 2018 год: Роналду в Китае

Саудовский "Аль-Наср" вместе со звездным нападающим Криштиану Роналду прилетел в Китай и вызвал грандиозный ажиотаж, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Как сообщается, команда португальца прибыла на товарищеский матч с местным клубом "Шанхай Шэньхуа". Безумие началось уже в аэропорту, где собрались толпы болельщиков, которые хотели увидеть своего кумира.

Сотрудникам полиции в аэропорту пришлось удерживать ограждения от болельщиков. Фанаты, в свою очередь, вывешивали на спинах стражей правопорядка футболки с целью получить автограф Роналду. Однако португалец расписываться на атрибутике не стал.

Для "Аль-Насра" это будет первая товарищеская игра на зимних сборах. Сообщалось, что Роналду может пропустить матч с "Шанхай Шэньхуа" - у него небольшое повреждение.

Также саудовский клуб встретится с "Чжэцзян Гринтаун" (28 января), "Интер Майами" (1 февраля) и "Аль-Хилялем" (8 февраля).

38-летний Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. По итогам минувшего года португалец стал лучшим бомбардиром мира, забив 54 гола за клуб и сборную.

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча".