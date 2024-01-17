Россия сняла ограничения по ввозу казахстанской говядины и молока

Экономика, Сельское хозяйство
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Также доступен экспорт баранины, свинины, молочной и мясной продукции. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 15 января 2024 года Российская Федерация отменила ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана. Решение принято по результатам достигнутых в ходе декабрьских переговоров договоренностей между министрами сельского хозяйства РК и РФ Айдарбеком Сапаровым и Дмитрием Патрушевым.

«Работа по снятию барьеров для экспорта казахстанской продукции ведется в рамках поручения Главы государства. Это важный шаг для аграрных отраслей Казахстана и России, который способствует укреплению торгово-экономических связей между нашими странами», - отметил Айдарбек Сапаров.

Ранее в январе 2022 года импорт казахстанской продукции в РФ был ограничен по причинам ветеринарного неблагополучия в ряде районов РК. «Однако после 2-х летнего перерыва рынок открывается для поставщиков животноводческой продукции, полученной из зон Республики Казахстан, имеющих официальный статус благополучных с вакцинацией от Всемирной организации по охране здоровья животных. По остальным регионам работа продолжается», - говорится в пресс-релизе.

Экспорт в Россию доступен для следующей продукции: говядина, баранина, свинина, молоко и молочная продукция, а также мясная продукция.

Кроме того, в плане аграрных ведомств Казахстана и России интеграция информационных систем ИС «ЕАСУ» с ФГИС «Аргус-Фито» и ФГИС «Меркурий» (Россельхознадзор). Это позволит упростить и оптимизировать ветеринарно-контрольные процедуры, устранить ненужные барьеры, автоматизировать и сократить время прохождения контроля на границах.

Сама структура товарооборота двух стран довольно неравномерна – импорт в РК из РФ намного превышает казахстанский экспорт. Поэтому Айдарбек Сапаров акцентировал внимание на потенциале увеличения поставок казахстанской продукции на рынок России.

#Россия #экспорт #молоко #ограничения #мясо

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