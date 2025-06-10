Российские аграрии перенимают опыт СКО в развитии молочного животноводства

Международное сотрудничество,Сельское хозяйство,Россия
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Визит делегации из Курганской области в Северо-Казахстанскую область стал важным событием для укрепления межрегионального сотрудничества в агропромышленном секторе

Фото пресс-службы акимата СКО

Возглавляемая заместителем губернатора Сергеем Гавриным российская сторона проявила глубокий интерес к подходам СКО в развитии молочного животноводства, модернизации сельского хозяйства и социальной инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz

Особое внимание гостей привлекли передовые крестьянские хозяйства, демонстрирующие современные технологии содержания и кормления животных, автоматизированные процессы на фермах, а также эффективную модель инвестирования в агросектор, которая способствует устойчивому росту молочного производства в регионе.

Программа включала посещение современных молочно-товарных ферм «Кызылжар сүт» и «Иван Зенченко» в Аккайынском районе. Также делегация побывала в селе Новоникольском, где на базе КТ «Зенченко и К» развивается не только агропромышленный комплекс, но и социальная инфраструктура. В завершение поездки гости посетили КХ «Аркалык» в Мамлютском районе, где реализуется уникальный проект по переработке кобыльего молока. Это направление, которое набирает обороты благодаря полезным свойствам продукции и растущему спросу на экспортных рынках.

Кроме производственной стороны, российские специалисты также оценили комплексный подход к развитию села в СКО: строительство и обновление социальной инфраструктуры, поддержка фермеров и создание условий для привлечения молодежи в аграрный сектор.

Подобные визиты не ограничиваются обменом опытом — они становятся основой для выстраивания прочных, взаимовыгодных связей между регионами, обмена технологиями, наработками и инвестиционными возможностями. Это ещё один шаг к формированию общего экономического пространства и более тесного сотрудничества между Россией и Казахстаном в сфере сельского хозяйства.

 

#Россия #делегация #СКО #аграрии

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