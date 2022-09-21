Российские СМИ забили тревогу по поводу задержания в Казахстане грузовиков из РФ с товарами из Европы. Мы разобрались в сложившейся ситуации

Общество
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Марина Демченко

Перевозки без барьеров

Как сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, их ведомство уже напомнило иностранным перевозчикам о правилах ввоза в Казахстан грузов из ЕС путем перецепки. Как отметили в МИИР, иностранные перевозчики обязаны иметь при себе два бланка разрешений.

«Напоминание о порядке применения разрешительной системы при перевозке грузов из третьих стран путем перецепки и необходимости его соблюдения иностранными перевозчиками направлено в страны ЕС, ЕАЭС, СНГ, Украи­ну и Грузию», – уточнили в пресс-службе.

Дело в том, что с введением санкций европейской стороной в отношении российских и белорусских автоперевозчиков основная часть перевозок грузов из стран Европы в Казахстан на сегодня осуществляется путем перецепки (перегрузки) на терминалах, расположенных на приграничных территориях Беларуси.

«Согласно порядку, установленному международными договорами и внутренним законодательством Респуб­лики Казахстан, при подобных перевозках иностранный перевозчик должен иметь при себе два бланка разрешения. Первый бланк – переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перевозку грузов до терминала на приграничной территории. Второй бланк – документ, переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перецепку с терминала до РК», – напомнили в ведомстве.

В связи с тем, что иностранные перевозчики продолжают систематически нарушать условия выполнения перевозок грузов из третьих стран в Казахстан методом перецепки (перегрузки), Минис­терство индустрии и инфраструктурного развития при содействии Министерства иностранных дел РК направило заинтересованным компетентным органам и организациям иностранных государств соответствующее обращение.

Поводом для него стали сообщения о том, что Казах­стан задерживает российские автопоезда с товарами из ЕС. На вторник, 20 сентября, по данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), было известно как минимум о восьми задержанных автопоездах.

«Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие – на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все до­кументы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать», – рассказал российскому изданию «Известия» представитель ассоциации.

Как пишет издание, ссылаясь на Минтранс, «власти Казахстана стали требовать от российских водителей разрешительных документов на грузы, выданных не отечественному, а предшествующему перевозчику, то есть компании из ЕС – той, которая везла эти же товары по Евросою­зу до Беларуси или России».

В свою очередь МИИР РК отмечает: требования с казахстанской стороны не изменились, речь не идет о каких-либо новых условиях. В ведомстве ожидают, что российские и белорусские компании, получившие разрешение до 1 января 2023 года осуществлять перевозки в Казахстан после перецепки на границе ЕС, будут соблюдать требования, установленные международными договорами и внутренним законодательством Респуб­лики Казахстан.

 

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