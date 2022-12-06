Рубим сук, на котором сидим

Документ, принятый по настоя­нию экологических активистов города, был призван сделать работу в соответствующей сфере более конкретной, повысить ответственность чиновников. К слову, это не первая программа по решению экологических проб­лем Алматы, однако результаты исполнения предыдущих так и остались для общественности неизвестными.

В текущей «дорожной карте», подписанной вице-премьером Романом Скляром, предусмотрено осуществление 18 мероприятий, основными из которых являются окончательный перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ, газификация частного сектора и прилегающих к мегаполису территорий.

Кроме того, намечалось исследование ветрового режима, внесение изменений в Правила архитектурного облика и Генерального плана застройки с учетом розы ветров, увеличение площадей зеленых насаж­дений, внедрение управления транспорт­ным потоком, контроль качества ГСМ, перевод транспорта на компримированный природный газ, широкое использование электротранспорта и возобновляемых источников энергии.

Программа реализована час­тично – из восемнадцати пунк­тов выполнено всего пять. К примеру, еще не готов проект создания экспериментальных работ по компьютерному моделированию исследований ветрового режима, на который, кстати, выделено 200 млн тенге из бюджета.

Руководитель Департамента экологии, природных ресурсов и геологии по Алматы Конысбек Байедилов в беседе с корреспондентом «КП» отметил, что перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ находится на стадии реализации. По ТЭЦ-2 проведены общественные слушания, получены результаты госэкспертизы, объявлен открытый международный тендер для выбора подрядчика, определен источник финансирования.

Пытаясь выяснить причины неисполнения «дорожной карты», поинтересовалась: достаточно ли у отраслевого департамента рычагов воздействия на местные исполнительные органы. Увы, по словам собеседника, его представители могут разве что ежеквартально заслушивать отчеты о проделанной работе.

– Приходится констатировать, что эффективность наших усилий низкая, наблюдается пассивность государственных служащих. Нет персональной ответственности представителей акимата за исполнение мероприя­тий «дорожной карты», которые требуют жесткого контроля. Департамент дает протокольные поручения, но большинство из них остается на бумаге, – посетовал представитель отраслевого министерства.

Возникает вопрос: есть ли у местных властей четкое понимание приоритетности решения проблем экологии? К сожалению, создается впечатление, что этим больше озабочены активисты, в то время как исполнительный орган предпочитает ограничиться их констатацией.

На наш официальный запрос в пресс-службу акимата о неис­полнении программы редакция получила, по сути, отписку. Напомним: согласно Экологическому кодексу все платежи предприятий за эмиссию в воздушный бассейн города теперь поступают в местный бюджет, и эти деньги (около 2 млрд тенге) должны полностью направляться на природоохранные мероприятия.

Самая большая проблема Алматы – загрязненный атмосферный воздух, состояние которого еже­дневно ухудшается из-за огромного количества транспорта. По оценкам специалистов, объемы выброса вредных веществ в атмосферу достигли 127 тыс. тонн.

На въездах в город работают экологические посты, проводятся совместные рейды полиции и экологов, которые специальными приборами на месте выявляют транспорт, превышающий нормы выброса вредных веществ. Насколько эффективны эти меры? Автопарк Казахстана стареет, половина автомобилей в стране старше 20 лет.

Обращаясь к истории многолетней борьбы за чистый воздух, следует вернуться к началу 2000-х. Уже тогда ученые били тревогу и разработали отечественный катализатор для транс­порта, очищающий выхлопные газы. Они даже смогли наладить опытное производство, но отсутствие законодательных норм не позволило довести проект до конца. Спустя два десятилетия вопрос по-прежнему остается актуальным. В городе зарегистрировано около 600 тыс. единиц транспорта, не считая около 200 тыс. машин, въезжающих из пригорода. Техническое состояние большинства из них плачевное.

По мнению депутата Мажилиса Парламента РК, члена Комитета по экологии и природопользованию Айжан Скаковой, вопрос ограничения въезда в город устаревшего автотранспорта нельзя решить просто запретом.

Проблемы экологии носят всеобъемлющий характер и во многом имеют социальную почву, поэтому их решение требует государственного и комплексного подхода. К примеру, создание рабочих мест в пригороде позволило бы тысячам людей не тратить ежедневно время и ресурсы на то, чтобы добираться до работы в мегаполисе.

Социальные корни имеет и газификация частного жилого сектора, и об этом говорят не одно десятилетие. Если в Алматы данный вопрос со скрипом, но решается, то в предместьях к голубому топ­ливу еще надо подключить около 40 тыс. домохозяйств. Проблема кроется в дороговизне процедуры, которая не по карману многим сельским жителям.

К слову, несколько лет назад предприниматели, работающие в сфере услуг по газификации, поднимали на площадке НПП «Атамекен» вопрос об отсутствии честных и конкурентных условий на рынке данных услуг. Именно эти факторы не позволяют удешевить и ускорить газификацию, однако данный барьер так и не устранен.

Депутат напомнила, что Экологический кодекс РК, разработанный с учетом опыта развитых стран, уже действует, но в реальной жизни многие его пункты не работают. Учитывая, что министерство формирует экологическую политику, оно должно подвергать экспертной оценке все территориальные планы работ и экологические программы.

В сфере экологии слабые научная, экспертная и методологическая составляющие, недостаточно достоверной информации, не разрабатываются новые стандарты, мало аккредитованных лабораторий. Работа местных исполнительных органов больше ориентирована на освоение бюджетных средств, никто не анализирует эффективность природоохранных мероприятий.

К примеру, все функции по организации сортировки, переработки, транспортировки и утилизации ТБО возложены на акиматы, но исполнительные власти в полной мере не справляются с поставленными задачами.

– Проблемы экологии Алматы и всей страны следует решать на комплексной и научной основе. Работа должна быть более детальной и продуманной, с четким закреплением ответственных лиц за каждый пункт, – убеждена депутат Мажилиса.

Отвечая на вопрос о том, почему вопросы экологии все больше превращаются в популизм, известный общественный деятель Мэлс Елеусизов считает, что слово «экология» в обществе все больше ассоциируется с такими понятия­ми, как уборка мусора, посадка деревьев…

– Экология – это наука, в которой все связано со здоровьем биологического существа, то есть всего живого. Знания специалис­та, занимающегося проблемами экологии, должны охватывать все естественно-научные дисциплины. К сожалению, за пос­ледние десятилетия потеряна преемственность в научной и экспертной среде. Пока в стране серьезно не поднимаются вопросы рационального отношения к воде и изменения климата. А ведь это серьезная реальность, которая касается жизни каждого человека и требует не обывательского подхода, – уверен Мэлс Елеусизов.

По словам одного из составителей «дорожной карты», члена общественного совета Алматы Асета Наурызбаева, гражданские активисты ожидали, что будет сделан какой-то анализ по итогам реализации «дорожной карты», однако чиновники просто продлили сроки ее осуществления.

К сожалению, вопреки всем нормам экологических требований, в Алматы продолжается точечная застройка, строительство в предгорных и водоохранных зонах, истребление садов и зеленых зон. Власти города не могут защитить право на здоровье и безопасность всех его жителей. Создается впечатление, что мы рубим сук, на котором сидим.