Рухнувший мультикультурализм Старого Света

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Зарема ШАУКЕНОВА, директор Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, член-корреспондент НАН РК, доктор социологических наук
Печальный мартиролог
В столице Австрии – Вене в прошлом месяце завершился третий всемирный форум Международной социологической ассоциации (ISA). Главной его темой стало вынужденное создание новых скрепов в условиях старых разделительных линий. Сразу хочу сказать, что нынешний социологический форум проходил в очень непростой период.
И во многом решение о том, чтобы он состоялся в центре Европы, стало провидческим. Поскольку Евросоюз в последнее время находится в эпицентре мировых событий. С 2015 года европейские города сотрясают террористические атаки, начиная с концертного зала Батаклан в Париже, затем в аэропорту Брюсселя в марте 2016 года. И далее только по нарастающей: в день закрытия форума в 1 100 км юго-западнее от Вены, в Ницце, произошла кровавая атака. А спустя неделю террорист-смерт­ник стрелял в посетителей торгового дома «Олимпия» уже менее чем в 500 км в Мюнхене. Печальный мартиролог продолжился затем во Франции. Социология как раз призвана, не ограничиваясь кабинетными или полевыми исследованиями, но анализируя животрепещущие проблемы, играть активную роль в мировом общественном развитии.

Отныне Европа перестала быть островом стабильности и уверенности в собственной безопасности. Терроризм стал вездесущим. И это вызов для ученых всего мира, в особенности общественных наук. Все мы стали свидетелями современных гибридных войн, когда открыто никто не делает вызовов: экстремисты тайно тренируются на своих базах, а боевые действия переносят на улицы, сея жертвы среди мирного населения.

Неудивительно, что на всемирном форуме в Австрии современные болезни общества нашли подробное рассмотрение. Так, президент ISA профессор Университета Нофстра (Нью-Йорк) Маргарет Абрахам заявила, что мир сегодня стоит перед беспрецедентными вызовами. Число вынужденных беженцев в мире достигло 65 млн человек, многие из которых сегодня живут в европейских городах. Европа, таким образом, столкнулась с колоссальными геополитическими перегрузками, сопоставимыми с теми, с которыми она имела дело во времена средневековых крестовых походов, эпидемий чумы. Наконец, Первой и Второй мировых войн, господства национал-демократии, фашизма, концентрационных лагерей.

Все рухнуло 10 лет назад
Исторический вызов заключается в том, что Европа вынужденно, под давлением внешних обстоятельств меняется. Ее качественно новое состояние отличается от ее привычного облика, сформированного эпохой Возрождения: ислам в европейских городах становится все более значительной конфессией. Только в 2014–2015 годах на волне обострения ситуации в Сирии количество арабских мигрантов в Европе достигло 1,2 млн. В результате оперативных мер, принятых Евросоюзом, сегодня только до 5% из числа беженцев и перемещенных лиц достигают Европы. Остальные остаются в соседних странах. Так, 4 млн сирийских беженцев удерживаются в лагерях Иордании и Турции.
За последние пять лет Евросоюз принял более 13 млн мусульман. Наибольшее количество приверженцев ислама проживает в Германии и Франции – около 4,7 млн человек. В долевом отношении больше всего мусульман в Болгарии – 14%, на Кипре – 25%.

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По данным исследовательского центра Pew Research, за последние 20 лет доля мусульман в Европе значительно увеличилась – с 4 до 6%. Всего здесь насчитывается около 43 млн мусульман. К 2050 году их численность может удвоиться, составив более 70 млн, тогда как численность христиан сократится примерно на 1⁄5, или почти на 100 млн. В итоге при нынешней демографической тенденции каждый десятый житель Европы будет мусульманином. Таким образом, мусульмане представляют самую молодую социальную когорту в европейских городах. Средний возраст мусульманской общины составляет 32 года, тогда как медианный возраст в Европе 42 года. Рост мусульманского населения превышает среднемировой примерно вдвое, составляя порядка 73%.
Можно утверждать: мультикультурализм в Старом Свете рухнул более 10 лет назад, когда Европа сменила тренд на ужесточение пограничного контроля. Усугубила ситуацию попытка распространить европейские ценности на другие национальные почвы, которая привела лишь к дестабилизации. Согласитесь, сложно сохранять демократию на такой почве, где условия экстремальных неравенств свободы ведут к непредсказуемым взрывным последствиям. Европа действительно ощущает на себе огромное давление военных кампаний и цветных арабских революций.

Научное осмысление массовых миграций
Одно из важных выступлений в первый день социологического форума в Австрии называлось Relocalizing the National and Horizontalizing the Global (буквально – «Расселение национальное и глобальное горизонтирование»). Автором этого доклада стала признанный специалист по миграционным процессам Саскиа Сассен, профессор Колумбийского университета США.
Ее основная мысль состояла в том, что современные процессы – это вызов для границ государств, для национальной идентичности. Разграничители обществ сегодня размываются под воздействием цифровых технологий и перемещений. По мнению Сассен, границы меняются, даже если физически они остаются неизменными.
В результате возникает новая проб­лема субнациональных границ, когда новое очерчивание неочевидных границ возникает внутри официальных территорий, когда такие границы пролегают по линии этнических сообществ. И в Европе рождаются новые этнические анклавы. Неочевидная граница очевидно пролегает между нацио­нальным и глобальным, очевидно заканчивая национальную территорию и начиная глобальный процесс. Все становится кросснациональным, транснациональным, глобальным.

В европейских странах сегодня происходит структурирование по приему потока мигрантов. Так, в абсолютных цифрах наибольшее количество заявлений о предоставлении политического убежища получает Германия. Но по отношению к своему населению ФРГ находится на пятом месте в Европе. Наибольшее количество заявок на душу населения в Венгрии; Швеция по этому показателю занимает второе место; Австрия – третье; Финляндия – четвертое. Австрия, кроме того, находится в центре потоков беженцев как с востока на запад, так и с юга на север. Особенно тесен проход между Зальцбургом и Фрайлассингом.

При этом, несмотря на жалобы по поводу миграционного кризиса и требований ужесточить пограничный контроль, многие европейцы рассматривают транснациональную мобильность как часть европейской мечты о господстве демократии и обществе с равными правами и возможностями для всех. Но, с другой стороны, звучат голоса о том, что многочисленные жалобы беженцев происходят от их предрассудков, а не продиктованы войной или отчаянием. К примеру, в Австрии пособие для зарегистрированных беженцев достигает почти 900 евро в месяц. Согласитесь, это серьезная нагрузка на бюджет. Остальные беженцы до принятия по ним решения живут в лагерях и получают помощь до 1,5 евро в сутки, не считая трехразового питания и обеспечения ночлегом.

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Примирительная риторика
На социологическом форуме одними из самых дискуссионных стали воп­росы соотношения ислама и демократии. А также возможность построения демократии в условиях исламского общества. Один из докладчиков – Асеф Байат из Университета Иллинойса – обрисовал картину постисламской демократии. Он предполагает, что демократические идеалы сегодня связываются не столько с сущностью любой религии, сколько с тем фактом, как они практикуются на деле. Байат в связи с этим предложил новый подход к исламу и демократии на примере того, как социальная борьба студенческих организаций, молодежных и женских групп, интеллигенции и других социальных движений Европы может сделать ислам демократичным. Таким образом, в его докладе прослеживалась попытка примирительной риторики между оппонирующими определениями.

Однако старейшина современной социологии Алэн Турэн из Высшей школы образования и социальных исследований Франции в ответ жестко обозначил: демократия в исламских и каких бы то ни было других странах возможна только при строгом соблюдении базового Билля ООН о правах человека. В том числе разделения светской и религиозной властей. Других вариантов сделать исламские государства демократическими не может быть. Поскольку главное препятствие – в теократическом типе исламских обществ.
Тема «Ислам – Запад» стала основной разделительной чертой современного мира. Мусульманские и западные представители общественности продолжают видеть отношения между ними, мягко говоря, плохими с обеих сторон. Так, мусульмане на Ближнем Востоке и в Азии в целом видят западников как аморальных и жадных эгоистов. Те, в свою очередь, называют их фанатиками. По данным европейских исследований, самые худшие оценки относительно западных стран прозвучали со стороны мусульман, проживающих в Палестине, Франции, Турции, Ливане, а также Германии, Египте, Испании, Иордании. Любопытно, что оценки оказались практически на одном уровне как в мусульманской общине внутри Европы, так и за ее пределами.

Оценки респондентов разных стран совпадали и в том, что мусульманские страны должны быть более экономически процветающими, чем они являются сегодня. Мнения сошлись также в том, что на благосостояние влияет доступ к образованию. Однако порядка 53% представителей мусульманской общественности считают себя потерпевшей стороной. И причину неблагоприятного положения видят в политике США и западных стран…
Продолжение – в следующем пятничном выпуске

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