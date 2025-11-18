Фото: Минкультуры

В Астане, в Национальном музее Республики Казахстан открылась выставка «Рука в рукавице», организованная совместно с Национальным музеем Эстонии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Мероприятие проходит в рамках государственного визита Президента Эстонии в Казахстан. Экспозиция посвящена эстонским варежкам, являющихся важным элементом национальной одежды и традиционной культуры страны.

Участие в торжественной церемонии приняли глава Эстонии Алар Карис и его супруга Сирье Карис, Министр культуры и информации РК Аида Балаева, эстонская делегация, представители дипломатического корпуса и интеллигенции обеих стран.

В своем приветственном слове господин Карис выразил благодарность организаторам выставки и Национальному музею за теплый прием.

«Для северных народов варежки всегда были естественной и неотъемлемой частью жизни. Думаю, то же самое можно сказать и о Казахстане. В передвижной выставке Эстонского национального музея раскрывается история эстонцев: показаны наши узоры и символы, наш народ, образ эстонской матери или бабушки. Да, значительная часть нашей культуры передавалась через женщин. Через тех, кто сохранял дом и семью, оберегал народную мудрость, традиции, обычаи и культуру. Сердце нашей культуры и духа всегда находилось в заботливых руках женщин. И мы глубоко ценим и чтим это. Пусть у этой выставки будет много посетителей, ведь, интересуясь культурой друг друга и нашим взглядом на мир, мы становимся мудрее и человечнее», - отметил в своём выступлении Президент Эстонской Республики.

В ответной речи Аида Балаева выразила уверенность в том, что проведение совместной выставки станет новым шагом на пути укрепления культурного сотрудничества и основой для новых совместных проектов в области ремесел и музейного дела.

«Для Казахстана знакомство с культурным наследием Эстонии имеет особое значение. Подобные выставки открывают новые грани национальной самобытности и создают возможность для творческого диалога. Название выставки — «Рука в рукавице» — наполнено глубоким смыслом. Оно отражает не только ремесло и мастерство, но и теплые, доверительные отношения, присущие народам наших стран. Как рука и рукавица дополняют друг друга, так и наши культуры, сохраняя свою уникальность, находят гармонию в общем стремленииберечь традиции и развивать их в современном контексте», - добавила министр.

В экспозиции представлены реплики музейных артефактов, вдохновлённые образцами от Средневековья до наших дней. Каждый узор, цвет и орнамент несут в себе отпечаток времени, региональных традиций и личных историй мастеров. Работы созданы в сотрудничестве с Вильяндиской академией культуры Тартуского университета, на основе подлинных предметов из коллекции Эстонского национального музея. Передвижная выставка уже побывала в ряде европейских стран, в том числе Венгрии, Нидерландах, Франции, Бельгии, Болгарии, Греции и Эстонии, и теперь представлена казахстанской публике.

В рамках проекта также предусмотрена образовательная программа, подготовленная Эстонским национальным музеем. Участники смогут познакомиться с символикой узоров и попробовать творчески интерпретировать традиционную орнаментацию. Выставка продлится до 28 декабря 2025 года.