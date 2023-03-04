Создателя финансовой пирамиды из Казахстана поймали на Украине

Мошенницу, обманувшую казахстанцев на 85 млн тенге, искали долгое время по всему миру.

Фото: Kazpravda.kz

Руководителя крупной финансовой пирамиды экстрадировали из Украины, передает Кazpravda.kz со ссылкой на tg-канал Генпрокуратуры.

Офис Генерального прокурора Украины удовлетворил запрос Генпрокуратуры Казахстана о выдаче гражданки Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию и руководство деятельностью финансовой пирамиды.

Следствием установлено, что в период 2017-2018 годы она обманным путем, обещая содействие в приобретении жилья, присвоила более 85 млн тенге казахстанцев.

Собрав деньги, женщина скрылась от органов уголовного преследования и была объявлена в международный розыск.

В январе этого года подозреваемая задержана на территории Украины.

Сегодня сотрудниками Генпрокуратуры и Интерпола Казахстана при содействии иностранных партнеров подозреваемая доставлена в Казахстан и водворена в следственный изолятор города Астаны.

Согласно УК РК ей грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.