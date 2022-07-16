Руководство Нацмузея подозревают в присвоении еще 1,2 млрд бюджетных тенге

Агентство Казахстана по противодействию коррупции продолжает расследование уголовного дела в отношении руководства Национального музея РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Антикоррупционная служба по городу Нур-Султану проводит досудебное расследование в отношении руководства Национального музея и других лиц по хищению бюджетных средств в особо крупном размере при реализации в 2017-2018 годах проекта «Создание 3D-моделей объектов, включенных в Общенациональный перечень для популяризации объектов в информационных ресурсах».

«Национальным музеем подрядной организации за выполненные работы в рамках указанного проекта выплачено 1,3 млрд тенге. Между тем проведенным экспертным исследованием установлено, что фактическая стоимость работ составила 83,4 миллионов тенге. Таким образом, стоимость работ необоснованно завышена на 1,2 млрд тенге, чем причинен государству ущерб в особо крупном размере», – детализировали в Антикоре.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В мае 2022 года Антикоррупционная служба сообщала о досудебном расследовании в отношении должностных лиц Нацмузея по признакам хищения 146 млн тенге бюджетных средств в рамках договора о госзакупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира». 28 мая 2022 года с санкции суда был арестован директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы.