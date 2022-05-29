Фото: facebook.com/mukhamediuly/
Общество
Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу

Директор Национального музея Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

"Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Республики Казахстан и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

28 мая 2022 года с санкции суда в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения "содержание под стражей", – сообщили в Антикоре.

Расследование продолжается. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что директору Нацмузея РК Мухамедиулы стало плохо из-за обысков Антикоррупционной службы. Экс-министр культуры попал в больницу. 

Внимание Антикоррупционной службы привлекли траты на дорогостоящую международную выставку "Шествие Золотого человека".

"Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц РГКП "Национальный музей Республики Казахстан" Министерства культуры и спорта РК по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира". Общая сумма договора составила 1,2 миллиарда тенге", - прокомментировал официальный представитель Агентства по противодействию коррупции РК Арман Тлеукенов.

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