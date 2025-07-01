Ерлан Кошанов отметил, что нынешний созыв – это Парламент, который последовательно реализует формулу Главы государства «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

– Все эти годы Парламент выступает в авангарде масштабных президентских реформ. Мы неуклонно придерживаемся стратегии Главы государства, исходящей из запросов граждан и интересов страны. Этот принцип четко определяет логику наших действий, помогает консолидироваться в едином созидательном русле. Поэтому вся ежедневная работа Парламента направлена прежде всего на углубление и практическое насыщение курса этих реформ, – сказал председатель Мажилиса.

Спикер палаты отметил, что в этой сессии депутатский корпус практи­чески исполнил блок законодательных инициатив в рамках предвыборной программы Президента. За период третьей сессии проведены 3 совместных заседания палат Парламента, по 39 пленарных заседаний Сената и Мажилиса. В работе обеих палат находились 158 законопроектов, из них приняты 89 законов.

В ходе сессии Парламент подтвердил незыблемость приоритетов социальной политики и интересов граждан. Это отразилось в главном финансовом документе страны – трехлетнем бюджете, где в приоритете были образование, здравоохранение и социальные выплаты. С начала этого года базовая пенсия увеличилась на 6,5%, солидарная – на 8,5%. Увеличились как сами социальные выплаты, так и число их получателей. Также выделены дополнительные средства на обеспечение населения качественной водой, поддержку сельских территорий.

Председатель Мажилиса сообщил, что в этой сессии Парламент обновил три важных отраслевых кодекса и адаптировал их к требованиям проводимых реформ.

– Наверное, еще ни один закон не получал такого широкого обсуждения, как новый Налоговый кодекс. Депутатам удалось без серьезного увеличения бремени на бизнес ориентировать налоговую политику на стабильность экономики и благополучие граждан. Принятый Бюджетный кодекс стал ключевым инструментом для обеспечения устойчивого экономического развития и повышения благосостояния граждан. Новые законодательные нормы поставили надежный заслон практике неэффективного расходования ресурсов Национального фонда. Глава государства не раз говорил, что ситуация с обеспечением водными ресурсами стремительно усугубляется и становится глобальной проблемой. В этих целях принят стратегически важный для будущего нашей страны документ – Водный кодекс, – сказал Ерлан Кошанов.

По словам спикера Мажилиса, в текущем парламентском сезоне депутаты не упускали из виду решение насущных вопросов, определяющих социальное самочувствие наших граждан. В частности, были продолжены меры по комплексной поддержке детей – создана законодательная основа для Единой добровольной накопительной системы «Келешек», по инициативе депутатов введены нормы по поддержке одаренных детей.

Беспрецедентной стала высокая концентрация на вопросах охраны здоровья народа. Теперь для всех граждан, независимо от их статуса застрахованности, сохраняется базовая медпомощь. Благодаря предложенным мерам системой ОСМС будет дополнительно охвачено более миллиона казахстанцев. В перечень услуг государственного объема бесплатной медицинской помощи включены обязательные онкоскрининги. Этой мерой будут охвачены три с половиной миллиона граждан.

Также огромным шагом по укреплению социальной справедливости стало введение мер поддержки семей сотрудников правоохранительных органов, лишившихся кормильца в процессе несения службы. Депутатами решен вопрос о выплате ежемесячных пособий 530 семьям. В рамках закона по вопросам реформирования жилищной политики депутаты расширили количество категорий, имеющих право на получение жилья.

– Депутаты проводят последовательную работу, способствующую укреплению идеи закона и порядка. Как сказал Глава государства, закон и порядок – это базовый принцип государственного строительства. В течение сессии депутаты неуклонно придерживались данного курса, – сказал Ерлан Кошанов.

В частности, принят комплекс мер, направленных на наведение порядка в сфере долевого строительства, снижение закредитованности населения, усилены меры защиты прав потребителей финансовых услуг.

Своевременным ответом на рост киберпреступности стало введение уголовной ответственности для дропперов. Депутаты на законодательном уровне выполнили прямое поручение Президента по дифференцированному подходу к наказанию за наркопреступ­ления. Продолжена работа по борьбе с лудоманией, введен запрет на рекламу букмекерских контор или тотализаторов на зданиях и сооружениях, на онлайн-платформах. Депутаты ввели уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак. Также Парламентом введен запрет на ношение одежды, препятствующей распознаванию лица.

Председатель Мажилиса подчерк­нул, что принятый в соответствии с поручением Главы государства закон об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции стал актом глубокого гуманизма. Амнистия затронет свыше 15 тысяч осужденных.

Спикер Палаты отметил, что в условиях современной непредсказуемой и турбулентной международной обстановки парламентская дипломатия приобретает все более важное значение как гибкий и дополнительный ин­струмент внешнеполитической деятельности Главы государства. В течение сессии депутаты активно работали в рамках международных парламентских организаций, приняли участие в 307 международных мероприятиях и осуществляли взаимодействие с парламентами 34 зарубежных стран.

Одним из значимых мероприятий стало отдельное пленарное заседание, посвященное реализации президентских политических реформ. По его итогам была принята резолюция, выражающая полную поддержку курсу Президента и призывающая граждан страны объединиться ради ведущей цели – построения Справедливого Казахстана.

С начала сессии прошли 11 правительственных часов и 3 парламентских слушания. Дважды заслушивался отчет Высшей аудиторской палаты. В адрес государственных органов депутатами направлены 625 запросов. К парламентариям обратились более двух тысяч человек. Некоторые депутаты на приемах принимали до 100 граждан в день. Рассмотрены более 30 тысяч писем от граждан.

В заключение Ерлан Кошанов подчеркнул, что за всеми инициативами, идеями и реформами Главы государства стоит фундаментальная идея модернизации общественного сознания.

– Депутаты должны руководствоваться этой целью в законотворческой работе. В основе каждого принимаемого закона лежит идея справедливого, сильного, безопасного и благополучного Казах­стана. Защита независимости, служение национальным интересам – наш общий долг. Это ответственность перед нашим народом, перед будущим поколением и перед Президентом. Только проявляя единство, мы сможем достигнуть высоких рубежей, обозначенных Главой государства, – подытожил свое выступление председатель Мажилиса.

В завершение заседания спикер палаты поблагодарил членов Правительства, сотрудников аппаратов Сената и Мажилиса, представителей гражданского общества и экспертов за плодо­творную работу, а также представителей масс-медиа – за профессиональный уровень освещения законотворческой деятельности.

В совместном заседании приняли участие Премьер-министр, Государственный советник, руководитель ­Администрации Президента, а также председатели Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Судебного совета, Центральной избирательной комиссии, члены Правительства, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подот­четных Президенту, национальных холдингов и ответственные работники Администрации Президента, Аппарата Правительства, аппаратов палат Парламента.