Фото пресс-службы Президента РК
Президент
Казахи и русские должны держаться вместе – Касым-Жомарт Токаев
Диасов Ораз
корреспондент

В ходе интервью телеканалу «Россия 24» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал вопрос о будущем казахстанско-российских отношений, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава государства отметил, что будучи заместителем министра иностранных дел, занимался подготовкой очень важного соглашения (Договор о дружбе, которому в этом году исполнилось 30 лет - прим. ред.), буквально постатейно.

«Мы с российскими коллегами сидели и прописывали текст договора. Он имел огромное значение с точки зрения придания соответствующего импульса развитию сотрудничества, причем многогранного сотрудничества между нашими государствами», - сказал Президент.

По его словам, позже на смену этому документу пришел другой договор о союзнических взаимоотношениях между двумя странами. Он был подписан в 2013 году в Екатеринбурге.

«Хотел бы, пользуясь возможностью, подчеркнуть, что преемственность и дружба, союзничество между нашими странами, именно преемственность, сохраняется в полном объеме. Во всяком случае, я как Глава государства, буду делать все возможное для сохранения по истине дружественных взаимоотношений между нашими странами. Конечно же, обстановка сложная в мире, она постоянно меняется. То, что происходит сейчас, 30 лет тому назад невозможно было себе представить. Мир не стоит на месте. Но мне кажется, что дружба между нашими странами, тем более, нас не разделяет, а объединяет самая протяженная сухопутная граница в мире, эта дружба должна носить, можно сказать, вечный характер», - резюмировал Глава государства.

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