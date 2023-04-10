Ряд памятных мероприятий посвятят 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане в этом году – Токаев

По итогам переговоров президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели брифинг для представителей СМИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Фото пресс-службы президента РК

"Отдельно хочу отметить, что в этом году в Казахстане целый ряд памятных мероприятий будет посвящен 100-летию общенационального лидера и выдающегося государственного деятеля Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева. Символично, что старт им даст наше сегодняшнее участие в открытии улицы имени славного сына азербайджанского народа в центре Астаны", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также, по его словам, телеканал "Qazaqstan" подготовил уникальный документальный фильм "Ғазиз ғұмыр" о Гейдаре Алиеве, показ которого состоится сегодня, 10 апреля, в эфире национального телевидения Казахстана.

"Все эти мероприятия являются ярким примером вечной дружбы наших народов, данью уважения выдающемуся государственному деятелю, внесшему исторический вклад в развитие казахско-азербайджанских отношений", - отметил президент.