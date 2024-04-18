Рыбакина стартует на супертурнире в Штутгарте со второго круга

Теннис
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Казахстанской приме будет противостоять Вероника Кудерметова, передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

В Штутгарте начались матчи второго круга престижного турнира WTA Porsche Tennis Grand Prix.

Сегодня четвертая ракетка мира, представляющая Казахстан, сразится с Вероникой Кудерметовой (№19), которая в первом круге обыграла чешку Барбору Крейчикову (№24) - 5:7, 6:4, 6:4.

Победительница матча встретится либо с Онс Жабер (Тунис), либо с Жасмин Паолини (Италия).

В прошлом году на турнире в Штутгарте Рыбакина оступилась в 1/8 финала.

Действующей чемпионкой Porsche Tennis Grand Prix является первая ракетка мира Ига Швёнтек (Польша).

Призовой фонд турнира составляет более 922 тыс. долларов.

#теннис #Елена Рыбакина #WTA #Штутгарт

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