Рыбакина уверенно вышла в 1/8 финала супертурнира в Испании

Она одержала 14-ю победу подряд на грунте в рамках турниров WTA, передает Kazpravda.kz

Фото: mutuamadridopen.com

В матче третьего круга престижного грунтового турнира Mutua Madrid Open в столице Испании казахстанская теннисистка обыграла в двух сетах египтянку Маяр Шериф Ахмед Шериф со счетом 6:1, 6:4

Соперницы провели на корте 1 час 30 минут.

За это время Рыбакина выполнила один эйс, реализовала три брейк-пойнта из 13, спасла три брейк-пойнта соперницы и допустила две двойные ошибки.

На счету представительницы Египта ни одной подачи на вылет и одна двойная ошибка.

«Если я продолжу в том же духе, будет здорово. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы оставаться последовательной. Самое главное — быть здоровой. Пока что я играю очень хорошо. Я просто хочу это продолжить», — рассказала Рыбакина в интервью на корте после выхода в 1/8 финала турнира в Мадриде.

За выход в четвертьфинал соревнований четвертая ракетка мира поборется с Сарой Бейлек из Чехии.