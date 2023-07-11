Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала женского одиночного разряда Уимблдонского турнира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В матче четвертого круга соперницей первой ракетки Казахстана была Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии. В первом сете при счете 4:1 в пользу Рыбакиной бразильская теннисистка приняла решение отказаться от борьбы.

Причиной снятия бразильянки с турнира стала травма. Игра продолжалась всего 28 минут.

Отмечается, что Рыбакина и Хаддад-Майя играли друг с другом уже дважды, и обе встречи состоялись в этом году. В Абу-Даби (ОАЭ) Беатрис выиграла в трех партиях - 3:6, 6:3, 6:2, а в Штутгарте (Германия) казахстанка снялась с матча при счете 1:6, 1:3 в пользу соперницы.

В четвертьфинале Рыбакина в качестве действующей победительницы Уимблдона сыграет с Онс Жабер из Туниса, которая в четвертом круге одолела Петру Квитову из Чехии - 6:0, 6:3.

Жабер и Рыбакина встречались в финальном матче Уимблдона - 2022. Тогда представительница Казахстана нанесла поражение теннисистке из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Год спустя либо Рыбакина вновь пройдёт Жабер и продолжит защиту титула, либо именно Онс лично отомстит Елене за прошлогоднее поражение.

"Вероятно, я собираюсь взять реванш. В прошлом году это был тяжёлый финал. Наша новая встреча принесёт много воспоминаний. Надеюсь сыграть так же, как сегодня, и одержать победу, потому что она потрясающая теннисистка. Как видите, она всегда "бум, бум". Беспощадная", — сказала Жабер на пресс-конференции.