Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона

Спорт, В мире
553
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В четвертьфинале Елена сыграет с Онс Жабер из Туниса.

Фото: prosports.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала женского одиночного разряда Уимблдонского турнира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В матче четвертого круга соперницей первой ракетки Казахстана была Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии. В первом сете при счете 4:1 в пользу Рыбакиной бразильская теннисистка приняла решение отказаться от борьбы.

Причиной снятия бразильянки с турнира стала травма. Игра продолжалась всего 28 минут.

Отмечается, что Рыбакина и Хаддад-Майя играли друг с другом уже дважды, и обе встречи состоялись в этом году. В Абу-Даби (ОАЭ) Беатрис выиграла в трех партиях - 3:6, 6:3, 6:2, а в Штутгарте (Германия) казахстанка снялась с матча при счете 1:6, 1:3 в пользу соперницы.

В четвертьфинале Рыбакина в качестве действующей победительницы Уимблдона сыграет с Онс Жабер из Туниса, которая в четвертом круге одолела Петру Квитову из Чехии - 6:0, 6:3.

Жабер и Рыбакина встречались в финальном матче Уимблдона - 2022. Тогда представительница Казахстана нанесла поражение теннисистке из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Год спустя либо Рыбакина вновь пройдёт Жабер и продолжит защиту титула, либо именно Онс лично отомстит Елене за прошлогоднее поражение.

"Вероятно, я собираюсь взять реванш. В прошлом году это был тяжёлый финал. Наша новая встреча принесёт много воспоминаний. Надеюсь сыграть так же, как сегодня, и одержать победу, потому что она потрясающая теннисистка. Как видите, она всегда "бум, бум". Беспощадная", — сказала Жабер на пресс-конференции.

 

#турнир #Рыбакина #победа #Уимблдон #четвертьфинал

Популярное

Все
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
Человеческие останки нашли при замене труб в Костанае
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
Закончился ремонт на МАЭК
IACA: высокая оценка казахстанской модели судебного администрирования
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
Алихан Смаилов посетил завод "KPI Inc." в Атырау
Минсельхоз дал прогноз развития саранчовых по Казахстану на 2023 год
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
В Восточном Казахстане локализовали пожар  в лесу на третьи сутки
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Каныбек Жумашев стал председателем комитета среднего образования
Ануар Сулейменов назначен заместителем председателя комитета госдоходов
"Это город больших возможностей": Токаев об Астане
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн

Читайте также

Более 40 человек погибли из-за наводнений на севере Индии
Турция согласилась поддержать вступление Швеции в НАТО
Снег выпал в Южно-Африканской Республике
Мужчина с ножом напал на детсад на юге Китая, есть погибшие

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]