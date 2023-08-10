С 2017 года в Кокшетау работает социальный дневной стационар «Круг друзей»

Надежда Жигалина участвует в проекте уже третий год и в восторге от него, поскольку, по ее словам, аналогов ему в городе нет. Она утверждает: центр – хорошее подспорье для проведения досуга, возможность общаться с людьми своего возраста, особенно одиноким пенсионерам.

– Не секрет, что многие вышедшие на пенсию люди переживают поначалу душевный дискомфорт, у них после активной профессио­нальной деятельности появляется ощущение своей ненужности. Поэтому такие объединения – очень полезное дело, – говорит Надежда Жигалина. – Здесь с нами работают, проводят занятия психологи, юристы, медики. Ни одна программа в городе такого пенсионерам не предлагает. Добавьте сюда танцы, йогу, ЛФК, скандинавскую ходьбу, выезды на природу, походы в театры и на концерты в областную филармонию, рукоделие, театральные постановки… Словом, идешь сюда, даже если плохо себя чувствуешь. Тянет неимоверно, забываешь здесь о возрасте, одиночестве. Мы уже как одна большая семья.

В самой старшей из пяти групп «сада», в которых ветераны объе­динены по территории проживания – по микрорайонам, те, кому за 80 лет. С ними работают по отдельной индивидуальной программе, привозят на занятия и развозят по домам. Группу эту все между собой ласково называют «Журавли». Всего центр посещают 108 человек, занимаясь в две смены.

Специалист по социальной работе центра «Өмір» Алена Абдрахманова улыбается: их «детский сад» без уважительной причины никто не пропускает. Просто сейчас, летом, настала пора санаториев, а кто-то лечится в стационаре.

– Все, кто сейчас не с нами, пишут в общем чате, что скучают, хотят быстрее оказаться здесь. Приятно читать такие отзывы. В свою очередь стараемся проводить различные мероприятия, каждая дата, будь то праздник или день рождения, – всегда своеобразный перформанс, готовимся к нему, пишем сценарий. К примеру, на днях у нас прошла модная нынче «Цветная вечеринка», не отстаем от мировых праздничных тенденций. Но самое главное – когда ты видишь, как теплеют глаза пожилых людей, как они постепенно начинают улыбаться, втягиваться в общий процесс. Им очень нужно то, что мы для них делаем, – рассказывает Алена Абдрахманова.

В штате центра семь человек, есть и приходящие специалисты, рассказывает руководитель проекта, она же психолог и тренер по скандинавской ходьбе Юлия Сарсекеева. Их организация – ОО «Центр семейного воспитания «Өмір», осуществляющая социальный государственный заказ для лиц с инвалидностью и лиц пенсионного возраста, работает с 2016 года.

За нынешний проект – социальный дневной стационар «Круг друзей» – взялись в 2017-м. В прошлом году филиалы центра открылись в трех микрорайонах Кокшетау, в 2023-м открылся только один, поскольку приступили к работе в мае, просидев полгода в ожидании тендера.

– Работаем на основании стандарта оказания специальных социальных услуг, оказываем восемь видов услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, психологические, культурные и другие. При этом, хоть по стандарту социально-педагогические услуги для взрослых людей не предусмотрены, мы предлагаем нашим подопечным разные школы – языковую, компьютерную и так далее. Наша цель – социализация пожилых людей, чтобы каждый из них нашел единомышленников, возможность общения, – рассказывает Юлия Сарсекеева.

– Кроме того, стараемся оказать помощь, если у человека проблема с посещением поликлиники или с банковской, юридической службой и так далее. Есть и задача-максимум. Центр существует на средства из республиканского бюджета, и неизвестно, продолжится ли программа в будущем году. Но даже если этот эффективный и проверенный на полезность проект перестанет финансироваться и существовать, наши участники, вооруженные знаниями и навыками, смогут общаться дальше, потому что сумели открыть для себя какие-то увлечения, хобби, о которых раньше не знали, – отмечает специалист.

К слову, за все время существования досуговой организации общие программы работы не повторялись. Самое сложное – это придумать ту программу, которая была бы интересна всем, ведь образовательный уровень людей разнится, есть среди них бывшие педагоги, врачи, руководители ведомств и простые рабочие. Но в этой части нареканий не было.

А по поводу бытующего среди пенсионеров мнения, дескать, в этот досуговый центр не попасть, посещают его одни и те же пенсионеры, Юлия Сарсекеева пояснила, что сами они людей не набирают и не приглашают. Приходят к ним новые участники по направлению органов социальной защиты. К примеру, в этом году состав участников обновился на 70%, среди них около 30% людей одиноких.

В этом году в центре приступили к созданию социально-досуговой карты для пенсионеров с адресом и краткой характеристикой досуговых мест в городе. По словам Юлии Ивановны, хотят они приготовить полезную для настоящих и будущих пенсионеров методичку, которая в какой-то степени поможет им в их ресоциализации.

– Кокшетау – город небольшой, тем не менее и у нас достаточно студий – вокальных, рисования, йоги, танцев, языковых курсов, воскресных туристических маршрутов и других, – перечисляет она.

Практически все специалис­ты – практикующие психологи с базовым образованием. В этом году в ожидании начала работы сотрудники центра прошли новые курсы по социальной работе в Университете им. Ш. Уалиханова. Сама Юлия Сарсекеева получила международный сертификат.

Осуществляемый проект – рес­публиканский, такие центры работают во всех регионах страны. Акмолинцы акцентируют внимание на развитии скрытых талантов, делая уклон в сторону социально-культурных мероприя­тий, в которых пенсионеры с удовольствием участвуют, а потом начинают дружить и общаться между собой и вне стен центра.