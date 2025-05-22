Первый заместитель Премьер-минист­ра Роман Скляр представил план мероприятий по исполнению поручений Президента в области модернизации инфраструктуры и развития железнодорожного, морского, воздушного и автомобильного видов транспорта, а также цифровизации отрасли. Он также выступил с отчетом рабочей поездки на казахстанско-китайский пункт пропуска «Нұр жолы», где на месте был изучен ход проводимых там работ. До конца года на территории пункта пропуска «Нұр жолы» планируется завершить строительство объездной дороги для негабаритных грузов. Это обеспечит увеличение грузопотока, улучшение сервиса и придаст импульс торгово-экономическим связям между РК и КНР. Совместно с китайской стороной прорабатываются возможности введения круглосуточного режима работы объектов, а также увеличения приема автотранспортных средств.

На железнодорожном транспорте до декабря нынешнего года в планах завершить строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты и обводной железнодорожной линии станции Алматы. В сфере морского транспорта намечено увеличить мощности морских портов по обработке контейнеров до 240 тыс. ДФЭ (двадцатифутовых контейнеров) посредством ввода в декабре нового терминала. Запуск данного объекта позволит увеличить транзитный потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута.

В сфере автомобильных грузоперевозок до конца года будут завершены работы по модернизации автомобильных таможенных постов на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном: «Темир-баба», «Казыгурт», «Тажен», «Майкапчагай» и «Бахты». Ведется поэтапная работа по оснащению интеллектуальными системами видеонаблюдения и мониторинга движения транспортных средств и грузов с момента их въезда, на маршруте следования и выезда из Казахстана.

В области гражданской авиации до декабря 2025 года намечено внедрение информационной системы e-Freight во всех аэропортах страны с полной интеграцией с системами «КЕДЕН» и Agriculture, что обеспечит полный переход на безбумажный документооборот.

По итогам совещания руководитель Правительства поручил держать на контроле своевременность осуществления всех проектов, направленных на наращивание транзитно-транспортного потенциала республики.

Премьер-министр также провел совещание по вопросам реализации крупных проектов в металлургической и нефтехимической отраслях. С докладами по указанной повестке выступили министры промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, энергетики – Ерлан Аккенженов, а также инициаторы проектов – главный исполнительный директор Solidcore Recources Виталий Несис, главный исполнительный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов.

Как подчеркнули участники совещания, в соответствии с поручением Президента страны Правительством ведется работа по раскрытию отечественного промышленного потенциала, определен перечень из 17 крупных проектов с особым акцентом на освоение высоких переделов.

Премьер-министру доложили о ходе реализации пяти крупных инициатив с общим объемом инвестиций около 19,5 млрд долларов и созданием свыше 8 тыс. постоянных рабочих мест. Ранее в ходе совещания, прошедшего 12 мая, Правительством были рассмотрены пять проектов в химической и металлургической отраслях.

Так, в Павлодарской области начато строительство гидрометаллургического комбината «Ертис» по переработке высокоуглеродистых сульфидных золотосодержащих концентратов. Предприятие будет перерабатывать до 300 тыс. тонн золотосодержащего концент­рата и выпускать до 15 тонн золота в сплаве Доре. Общий объем инвестиций составит 978 млн долларов, планируется создание 500 постоянных рабочих мест.

В Атырауской области предусмотрена реа­лизация трех нефтехимических проектов. Планируется строительство завода бутадиена и его производных мощностью до 305 тыс. тонн продукции в год. Объем инвес­тиций составит 900 млн долларов, предусмотрено создание 750 постоянных рабочих мест. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2028 год. В настоящее время совместно с китайской компанией China Tianchen Engineering Corporation ведется разработка расширенного базового проекта. KMG PetroChem занята строительством завода по выпуску полиэтилентерафталата мощностью до 735 тыс. тонн продукции в год. Общий объем инвестиций составит 1,5 млрд долларов, предусмотрено создание 400 постоянных рабочих мест.

Вместе с тем в регионе стартовала вторая фаза проекта строительства первого интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена. Объем инвестиций планируется в объеме 7,4 млрд долларов, мощность завода достигнет 1,25 млн тонн продукции в год. После выхода на проект­ный уровень в 2029 году предприятие будет производить более 20 марок востребованного полиэтилена, включая премиальные, будет создано 800 постоянных рабочих мест.

В рамках формирования газохимического кластера намечено строительство газосепарационного комплекса мощностью до 1,6 млн тонн этана и около 355 тыс. тонн пропана в год. Объем инвестиций – 2,7 млрд долларов, будет создано более 400 постоянных рабочих мест. Уже завершено проектирование, получено положительное заключение экспертизы.

На совещании было доложено и о ходе расширения с шести до 12 млн тонн в год мощностей Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, что позволит увеличить объем переработки нефти и обеспечит стабильной занятостью около 5,2 тыс. человек. Объем инвестиций в расширение предприя­тия оценивается в 6 млрд долларов.

Премьер-министр подчеркнул, что реализация проектов дает возможность значительно расширить участие отечественного малого и среднего бизнеса в производственных цепочках.

– Металлургическая и нефтехимическая отрасли являются системообразующими секторами отечественной экономики, на которых строится устойчивый промышленный рост, формируется добавленная стоимость и создаются качественные рабочие места. Рассматриваемые проекты ускорят переход Казахстана от добычи ресурсов к производству конечной продукции, востребованной на глобальных рынках. Важным эффектом также должно стать развитие широкой экосистемы малого и среднего бизнеса. Мы рассматриваем каждый кластер как центр притяжения для десятков предприятий в сферах логистики, обслуживания оборудования, строительства, производства упаковки и многого другого, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил министерствам, акиматам и соответствующим организациям обеспечить надлежащую координацию и контроль над реализацией проектов на мес­тах, сообщила пресс-служба Правительства.