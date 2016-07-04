С Байконура стартует ракета-носитель с кораблем "Союз-МС"

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с первым в новой серии пилотируемым кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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"В соответствии с решением государственной комиссии произведен вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС" из монтажно-испытательного корпуса на стартовый комплекс", – сообщил собеседник агентства в пресс-службе Роскосмоса.
На 6 июля запланировано заседание государственной комиссии, которая по результатам подготовки космонавтов и астронавтов утвердит основной экипаж очередной экспедиции на Международную космическую станцию.
Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС" запланирован на 4.36 мск 7 июля.