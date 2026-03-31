Днем в поселке Подстепное Теректинского района произошло ДТП с участием маршрутного и школьного автобусов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

По предварительным данным, маршрутный автобус, двигаясь по республиканской автодороге Самара – Шымкент, допустил столкновение со школьным автобусом, после чего тот по инерции совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем. В результате ДТП имеются пострадавшие, в том числе дети. К счастью, погибших нет.

Всем оказана медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель маршрутного автобуса водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства устанавливаются, действиям каждого участника будет дана правовая оценка.