Молодые люди в состоянии алкогольного опьянения напали на полицейского в Костанае

Происшествия
119
Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Сотрудник правоохранительных органов находился при исполнении и собирался выезжать на службу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Костанае группа агрессивно настроенных граждан в состоянии алкогольного опьянения совершила нападение на сотрудника полиции, сообщает Kazpravda.kz 

Полицейский, находясь вне службы и сопровождая своих малолетних детей, сделал замечание правонарушителям за грубое нарушение общественного порядка. В ответ они перешли к открытой агрессии и применили к нему физическую силу.

Все нападавшие установлены и задержаны на месте.

«По факту нападения на представителя власти возбуждено уголовное дело. Подчеркиваем: посягательство на сотрудника полиции – это прямое нарушение закона. Такие действия будут пресекаться жестко и без компромиссов. Каждый виновный понесёт ответственность в полном объёме. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», – проинформировали в ДП Костанайской области.

В настоящее время сотрудник полиции находится на амбулаторном лечении в одной из городских больниц Костаная

#Костанай #нападение #ДП #полицейский

Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
Парк превратился в современную зону отдыха
Спрос высокий на газоблоки
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Расширяя стратегическое партнерство
Ключевой этап подготовки
Системный подход к Digital Qazaqstan
Арал: обеспечить прозрачность водопользования
Казначейство готовится к внедрению цифрового тенге
Риски остаются, но ситуация под контролем
Новые горизонты модернизации
Трансформация: социальный блок
Принцип будет точечным
В двух остановках… от беды
Половодье набирает силу
И дольше века длится день газеты
Гидроресурсы нужно ценить и эффективно использовать
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Что известно о казахстанском альпинисте, удостоенном высокой госнаграды
Правительство утвердило Национальный проект по развитию угольной генерации в Казахстане
Ситуация под контролем: в регионах усилили работу по предупреждению паводков
Свыше 170 стоматологий прекратили работу на фоне проверок в Казахстане
Глава государства направил поздравление Президенту Греции
Бектенов проверил ход строительства крупной газовой электростанции на юге Казахстана
Нурлан Байбазаров назначен помощником Президента по экономическим вопросам
Президенты Казахстана и Турции обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений
Подставные компании и млрд тенге: блогера разыскивают по делу о сети онлайн-казино
Казахстан присоединится к международной акции «Час Земли»
Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
Активное снеготаяние в ВКО: спасатели следят за ситуацией с помощью дронов
Глобальную повестку в сфере радиосвязи и спутниковых технологий обсудили в Шымкенте
В горах Алматинской области всю ночь искали семью из четырех человек
Наурыз на Каспии: Казахстан представил национальные традиции в Баку
Президент присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» альпинисту Ерванду Ильинскому
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Слово о замечательном человеке
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре

Взрыв прогремел в строящемся туннеле в Китае
В Алматы завершились поиски пропавших в горах детей
Резонансное ДТП
Ливень в Атырау вызвал электрозамыкание на мосту: двоих про…

