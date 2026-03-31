Сотрудник правоохранительных органов находился при исполнении и собирался выезжать на службу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Костанае группа агрессивно настроенных граждан в состоянии алкогольного опьянения совершила нападение на сотрудника полиции, сообщает Kazpravda.kz

Полицейский, находясь вне службы и сопровождая своих малолетних детей, сделал замечание правонарушителям за грубое нарушение общественного порядка. В ответ они перешли к открытой агрессии и применили к нему физическую силу.

Все нападавшие установлены и задержаны на месте.

«По факту нападения на представителя власти возбуждено уголовное дело. Подчеркиваем: посягательство на сотрудника полиции – это прямое нарушение закона. Такие действия будут пресекаться жестко и без компромиссов. Каждый виновный понесёт ответственность в полном объёме. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», – проинформировали в ДП Костанайской области.

В настоящее время сотрудник полиции находится на амбулаторном лечении в одной из городских больниц Костаная.