Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Четыре человека погибли и еще девять получили травмы в результате взрыва, прогремевшего в понедельник днем в строящемся автомобильном туннеле в городе Чунцин на юго-западе Китая, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Как проинформировало правительство чунцинского района Ваньчжоу, инцидент произошел около 15:10 на стройплощадке туннеля, который является частью государственной скоростной автомагистрали Эньши-Гуанъюань. Первоначально сообщалось, что один человек пропал без вести, еще 12 пострадали.

По состоянию на полночь во вторник спасателям удалось найти тело человека, считавшегося пропавшим без вести. Несмотря на усилия медиков, трое из госпитализированных скончались в больнице.

Предполагается, что взрыв был вызван горючим газом. Место происшествия оцеплено. Причины аварии уточняются.