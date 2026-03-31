Взрыв прогремел в строящемся туннеле в Китае

Происшествия,Китай
141
Айман Аманжолова
корреспондент

Инцидент произошел на стройплощадке автомобильного туннеля на юго-западе Китая

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Четыре человека погибли и еще девять получили травмы в результате взрыва, прогремевшего в понедельник днем в строящемся автомобильном туннеле в городе Чунцин на юго-западе Китая, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Как проинформировало правительство чунцинского района Ваньчжоу, инцидент произошел около 15:10 на стройплощадке туннеля, который является частью государственной скоростной автомагистрали Эньши-Гуанъюань. Первоначально сообщалось, что один человек пропал без вести, еще 12 пострадали.

По состоянию на полночь во вторник спасателям удалось найти тело человека, считавшегося пропавшим без вести. Несмотря на усилия медиков, трое из госпитализированных скончались в больнице.

Предполагается, что взрыв был вызван горючим газом. Место происшествия оцеплено. Причины аварии уточняются.

 

Популярное

Все
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Парк превратился в современную зону отдыха
Спрос высокий на газоблоки
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Ключевой этап подготовки
Системный подход к Digital Qazaqstan
Расширяя стратегическое партнерство
Арал: обеспечить прозрачность водопользования
Казначейство готовится к внедрению цифрового тенге
Риски остаются, но ситуация под контролем
Новые горизонты модернизации
Трансформация: социальный блок
В двух остановках… от беды
Принцип будет точечным
И дольше века длится день газеты
Половодье набирает силу
Гидроресурсы нужно ценить и эффективно использовать
Год цифровизации и ИИ: Астана станет центром исследования права будущего
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
Что известно о казахстанском альпинисте, удостоенном высокой госнаграды
Правительство утвердило Национальный проект по развитию угольной генерации в Казахстане
Ситуация под контролем: в регионах усилили работу по предупреждению паводков
Свыше 170 стоматологий прекратили работу на фоне проверок в Казахстане
Глава государства направил поздравление Президенту Греции
Бектенов проверил ход строительства крупной газовой электростанции на юге Казахстана
Нурлан Байбазаров назначен помощником Президента по экономическим вопросам
Президенты Казахстана и Турции обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений
Подставные компании и млрд тенге: блогера разыскивают по делу о сети онлайн-казино
Казахстан присоединится к международной акции «Час Земли»
Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
Активное снеготаяние в ВКО: спасатели следят за ситуацией с помощью дронов
Глобальную повестку в сфере радиосвязи и спутниковых технологий обсудили в Шымкенте
В горах Алматинской области всю ночь искали семью из четырех человек
Наурыз на Каспии: Казахстан представил национальные традиции в Баку
Президент присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» альпинисту Ерванду Ильинскому
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Слово о замечательном человеке
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре

Читайте также

В Китае производитель роботов взял новый рубеж
В Алматы завершились поиски пропавших в горах детей
Резонансное ДТП
Ливень в Атырау вызвал электрозамыкание на мосту: двоих про…

