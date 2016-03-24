​С хорошим заделом

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Юрий МАКАРОВ

Наши спортсмены открыли счет уже на 4-й минуте (Серик Жаманкулов), а хозяева ответили точным ударом Марцина Миколаевича на 40-й. Обидно упускать победу на последней минуте выездного поединка, но судьба путевки в Колумбию, не предопределенная в праздничный день Наурыза, все-таки будет решаться в Алматы в День космонавтики. 12 апреля соперники проведут ответный матч во Дворце спорта им. Балуана Шолака.

В других стыковых поединках, состоявшихся 22 марта, были зафиксированы такие результаты: Беларусь – Россия – 1:4, Венгрия – Италия – 0:3, Словакия – Украина – 0:6, Нидерланды – Азербайджан – 1:5, Словения – Испания – 1:0 (главная сенсация серии), Сербия – Португалия – 1:2. Ответные матчи эти пары проведут также 12 апреля.

Каталонский маршрут

Отличный старт на испанской многодневной велогонке «Вуэльта Каталонии» продемонстрировал француз Насер Буани, выступающий за Cofidis. Сначала он выиграл первый этап протяженностью 175,8 км (4 часа 28 минут 51 секунда), а затем закрепил свой успех и на втором отрезке пути в 178,7 км (4:39.10). Лучшими в составе команды «Астана» оба раза были итальянцы Паоло Тиралонго (37-е место) и Давиде Малакаме (29-е).

Буани возглавляет гонку и в генеральной классификации. На 14 секунд от француза отстают Бен Свифт (остров Мэн, Team Sky) и Томас де Гендт (Бельгия, Lotto). Лидер Astana Pro Team итальянец Фабио Ару после двух этапов занимает 54-е место. Финиширует «Вуэльта Каталонии» 27 марта.

До наград рукой подать

В усть-каменогорском дворце спорта «Жекпе-жек», где несколько дней назад был провозглашен чемпион Казахстана по волейболу среди мужчин, жаркие битвы под сеткой продолжили женские команды Национальной лиги. Задача у них та же: выявить обладателей золотых, серебряных и бронзовых медалей первенства РК. В серии до двух побед с выбыванием шести участниц соревнований сначала определили трех прямых полуфиналистов плюс лучшую команду среди проигравших. Именно они и составили полуфинальный квартет, продолжающий борьбу за награды. А результаты серии плей-офф таковы: «Жетысу» (Талдыкорган) – «Караганда» – 3:1, 3:1, «Иртыш-Казхром» (Павлодар) – «Алматы» – 3:0, 3:0, «Алтай» (Усть-Каменогорск) – «Астана» – 3:1, 3:1.

Вчера на турнире был день отдыха, а сегодня и завтра в полуфинале встретятся «Жетысу» – «Караганда» и «Алтай» – «Иртыш-Казхром». Две оставшиеся команды («Алматы» и «Астана») ра­зыграют 5–6-е места.

Старты в Майами

На кортах Майами (США) начался крупный теннисный турнир с призовым фондом в 6 134 605 долларов. В первый день, как это часто случается, участники квалификационных состязаний завершали поединки за право войти в основную сетку, а без отбора допущенные в нее теннисисты проводили уже матчи первого круга. За океаном таким суматошным днем был вторник.

Доказывать свое право поспорить за награды пришлось казахстанцам Михаилу Кукушкину и Ярославе Шведовой. Кукушкин, выигравший у канадца Питера Полански и бразильца Жоао Соуза, в основной турнир пробился, а Ярослава Шведова, увы, после победы над румынкой Патрицией Марией Тиг уступила дорогу Кристине Плишковой из Чехии.

Успешно начала турнир в основной сетке наша Зарина Дияс, обыгравшая Ольгу Говорцову из Беларуси, – 6:0, 6:1. А вот Юлия Путинцева уступила американке Николь Гиббс (США) – 4:6, 2:6. Вчера в Майами стартовала и Галина Воскобоева, игравшая с француженкой Ализе Корне. Многих наших участников мы увидим еще и в соперничестве парных разрядов. 

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