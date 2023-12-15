С именем Райымбека на устах

В 2023 году одному из самых трагических событий в истории казахского народа «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» исполнилось 300 лет. 1723–1727 годы остались в памяти казахского народа как одни из самых сложных перио­дов в истории, «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» – годы Великой катастрофы. Шакарим Кудайбердиев пояс­нял, что люди бежали от джунгарского нашест­вия до изнеможения, так что белели пятки. В годы этого бедствия родилась песня-плач казахов «Елім-ай». Казахи несли неисчислимые потери на поле боя, среди мирного населения. Однако, поняв, что без объединения всех казахов невозможно дальнейшее существование этноса, бии и батыры трех казахских жузов внесли значительный вклад в победную битву 1728 года. В знаменитом Булантинском сражении, получившем название от реки, у которой состоялась битва, казахи нанесли сокрушительный удар джунгарам. Затем состоялась победоносная Аныракайская битва 1729 года, в которой казахи одержали решительную победу над джунгарами.

В этой битве сражались все известные казахские батыры, бии, султаны, родоначальники – представители всех трех жузов: Толе би, Казыбек би, Айтеке би, Койгельды, Санрык Токтыбайулы, Барак Шорекулы, Райымбек-батыр, Айдабол Олжабай, Отеген Отегулулы, Богенбай Бозкосулы, Акша Сартулы, Бопай-бий, Кангельды Срымбетулы, Алшин Тайлак, Есеркен Жаманкара­улы и другие.

Родился будущий батыр в 1705 году, однако рано лишился матери Айтолы и отца Туке, с одиннадцати лет воспитывался дедом – знаменитым Хангельды-батыром. С юных лет он был полон решимости освободить свой народ от джунгарского вторжения.

О Райымбек-батыре ходит много легенд, о нем был сложен эпос, переведенный на русский язык в 2010 году. При жизни его за героические заслуги называли «аулие» – святой. Сохранилась легенда о детстве Райымбека, гласящая о том, что в возрасте двух лет он откусил голову маленькой змеи, которая заползла ему в рот. В детстве он выделялся среди сверстников своей силой и храбростью, независимым и свободолюбивым характером.

По легенде, дед Хангельды-батыр подарил маленькому семилетнему Райымбеку коня, оружие – лук, стрелы, меч, копье, боевой топор (айбалта), а также щит и доспехи. Верному коню Райымбек-батыра дали имя Кокойнак, он стал легендарным соратником батыра во всех сражениях.

Детство маленького Райымбека пришлось как раз на годы казахско-джунгарского противостояния, он с младых ногтей обучается военному делу и также обучает ему своего скакуна. К пятнадцати годам он стал настоящим воином: умело натягивал лук, очень хорошо владел мечом и даже побеждал сильных бойцов в поединках. Кокойнак стал очень быстрым скакуном, и Райымбек неоднократно выигрывал с ним состязания. В 17 лет юноша уже участвовал в казахско-джунгарских войнах, проявил мужество и получил звание батыра.

В казахских легендах и былинах сохранены подвиги, мужество и сила молодого Райымбека. Так, в одной из них описывается эпизод о схватке батыра с тигром. В другой рассказывается о том, как батыр благодаря своей смекалке и находчивости сооружает плот и помогает переплыть бурную реку вои­нам своего деда Хангельды-батыра, сражавшегося с джунгарами. ­Узнав, чей внук помог им с переправой, казахские воины избирают его своим командующим. Во главе казахского ополчения, наравне с батырами Богенбаем и Кабанбаем, Райымбек-батыр принимал участие в изгнании джунгар из Жетысу.

Его имя становится известным на всю степь не только среди соотечественников, но и в стане врага. По свидетельству современников, Райымбек-батыр был ранен 77 раз, но железное здоровье и огромная сила воли, верные соратники помогли ему 33 года находиться на коне. Имя Райымбека стало позднее кличем всего рода албан.

Кроме верного коня Райымбек-батыра всегда сопровождал огромный белый верблюд-атан, с ним тоже связана еще одна легенда. Точная дата смерти Райымбек-батыра не установлена, предположительно он умер в 1785 году. Старые раны, полученные батыром в боях, дали о себе знать. По преданию, почувствовав приближение смерти, Райымбек собирает друзей и соратников и прощается с ними, завещая похоронить его там, куда приведет белый верблюд. Он умер в Сарыжазе, верблюд оттуда дошел до окрестностей современного города Алматы.

Исследователи считают, что он сам предсказал свою смерть и место захоронения. Кончину легендарного батыра оплакивала вся степь. Райымбек-батыр прожил достойную жизнь и был похоронен с почестями близ Алматы. Его захоронение стало объектом паломничества казахов. В настоящее время на этом месте находится мемориальный комплекс. Ташкентский тракт, на котором находится место захоронения батыра, был переименован в проспект Райымбека. Мавзолей батыра входит в реестр объектов «Сакральная география Казахстана».

Памятник Райымбек-батыру был открыт 7 декабря 2012 года в городе Алматы на пересечении улиц Райымбека и Пушкина. Бронзовая статуя с пьедесталом из красного гранита имеет высоту более 12 метров. Райымбек сидит на легендарном Кокойнаке в полном вооружении.

Мавзолей выдающегося воина-освободителя и по сей день является мес­том паломничества, люди приходят со своими заветными желаниями, поклониться батыру приходят молодожены в день свадьбы. Мавзолей имеет форму остроконечного шатра с полумесяцем на вершине, внутри которого находится саркофаг с прахом великого героя. Рядом с мавзолеем находится статуя лежащего верблюда.

В советское время власти хотели снес­ти мусульманское кладбище, а также могилу легендарного батыра, однако техника постоянно выходила из строя. Поэтому народ укрепился во мнении, что это место священное.

Жизнь легендарного казахского батыра стала образцом беззаветного мужества, смелости и отваги на пути освобождения Отчизны от захватчиков. Его имя вошло в анналы героической истории казахского народа.