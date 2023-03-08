С капитаном определились

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Абзал Камбар

Казахстанский клуб Jenys по итогам жеребьевки попал в группу «А».

Стал известен сос­тав карагандинского клуба по дзюдо Jenys, который будет представлять Казахстан в международном проекте – Континентальной лиге дзюдо. Новый турнир стартует в Моск­ве 8 апреля.

В состав нашей команды вошли именитые мастера татами, в том числе финалист и бронзовый призер Олимпиады, победитель чемпионата мира и Азиатских игр Елдос Сметов, который и стал капитаном команды.

Помимо него, честь нашей дружины будут защищать призер континентального первенства и участник Олимпийских игр Жансай Смагулов (вице-капитан), многократный призер различных состязаний Ислам Бозбаев, а также Гумар Киргизбаев, ­Айболат Ыстыбай, Нурзат Салимбаев, Артем Штурбабин, Аскар Наркулов, Бахытжан Абдурахманов, Мади Амангельды, Руслан Мусаев, Бекадил Шаймерденов, Айбол Нысанали, Ерсултан Музаппаров, Ерлан Шеров, Ерасыл Кажыбай, Санжар Жабборов и Темур Рахимов.

Отметим, что проект Континентальной лиги дзюдо включает в себя командные соревнования в формате стенка на стенку. В дебютном турнире задействованы 20 коллективов из семи стран – России, Индии, Таджикистана, Сербии, Беларуси, Ирана и Казахстана. Соглас­но регламенту команды разделены на четыре подгруппы. Казахстанский Jenys по итогам жеребьевки попал в группу «А» вместе с «Самбо 70» (Москва), «Стайки» (Беларусь), «Жемчужина» (Краснодар) и «Ходжи Шариф» (Таджикистан).

Для выхода в следующий раунд клубу Jenys необходимо расположиться в тройке сильнейших. Состязания пройдут по круговой системе: каждая дружина в сумме проведет четыре поединка – со всеми командами из своей группы. Призовой фонд соревнования составляет порядка 100 тыс. долларов. Карагандинская коман­да создана по инициативе известного бизнесмена и мецената ­Алмаза Альсенова.

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