С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2 трлн тенге

Пенсионные новости
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В стране проживает свыше 2 млн пенсионеров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 98,6 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 678,7 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 419,9 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

По состоянию на 1 июля 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 489 тыс. человек.

Средний размер совокупной пенсии на 1 июля 2025 года составил 143 529 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 95 912 тенге, базовой пенсии – 47 617 тенге.

С 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 70% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 90% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 110% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

#экономика #бюджет #пенсия

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