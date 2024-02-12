С начала года в аэропорту Астаны изъяли более 2 тысяч запрещенных предметов

В их числе около 200 предметов, имитирующих оружие, гранаты, а также более 174 литров легковоспламеняющейся жидкости и около 15 пиротехнических средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на аэропорт столицы

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Кроме того, в судебные и правоохранительные органы направлено 16 материалов, касающихся запрещенных веществ.

– Из-за угрозы безопасности пассажиров и полетов к перевозке в ручной клади строго запрещены любые жидкости в контейнерах емкостью более 100 мл. Это может быть вода, напитки, пены для бритья и т.д. Особенно вещества и жидкости неизвестного состава, без заводской упаковки, техпаспорта и сертификата, – говорится в сообщении.

Со списком запрещенных веществ можно ознакомиться на сайте www.nn-airport.kz или по этой ссылке.