Статьи
С небом и землей в ладу
Валентина ФИРОНОВА
– Ваша выставка в арт-центре «Куланши» называется «Небо и Земля». Такое ощущение, что вы хотите обнять нашу планету...

– У меня с детства есть странная привычка: люблю смотреть на небо. И не для того, чтобы погодой поинтересоваться, а почувствовать себя более безопасно. Все, что происходит в моей жизни, всегда связано с небом. Приезжая в новые города или необычные места, не фотографирую достопримечательности. Снимаю небо. В разных странах и на разных континентах оно разное, но неизменна энергия, которой небо наполняет человека. Это та сумасшедшая мощь, без которой жить не могу. А земля – то, что меня держит, кормит и не дает улететь на небо.

– Лейла Булатовна, вы, несомненно, человек успешный. Задумывались над тем, что такое успех?

– Успех? Слово и слово! Да и есть ли он вообще? Единственное, от чего я испытываю удовлетворение и, можно сказать, счастье, – это успехи учеников. Разве можно не радоваться достижениям глухонемой девочки, которая занималась в нашей студии, а теперь учится в Москве в институте дизайна? Счастье, когда у детей, учеников, студентов или коллег происходит что-то такое, что раздвигает горизонты. Мне важно видеть, как растут девчонки и мальчишки, которые обучались в колледже. Многие и семьи уже создали, и родителями стали. Они похожи на ручейки, что, сливаясь, превращаются в реки. А те несут свои воды в моря и океаны. Потом стихия становится не подвластной тебе, но это нормально. Сердце согревает то, что ты в свое время в этом ручейке камушек убрал, в том русло углубил, этому нужное направление помог найти. Вот что самое стоящее!

– В своем посвящении отцу вы написали: «К отцу приходили за советом. Но только тогда, когда ситуация была безвыходной. Его очень уважал весь род. Уважал и побаи­вался». Он первым увидел в вас художника?

– Мой папа был очень сложным человеком, достаточно закрытым, но в то же время даже незнакомым людям с ним становилось комфортно. Внутренне глубокая, творческая личность. Жаль, что ушел из жизни так рано...

Художественная школа – его инициатива. Он практически взял меня за шиворот и в четвертом классе отвел в художку. Потом неделю стоял под окнами школы, чтобы я сдала все экзамены и никуда не сбежала. О живописи я точно не думала. Мама поддержала решение отца, причем подошла к вопросу практически. Обучение в музыкальной школе в то время стоило семь рублей, а в художественной – четыре. Это, по мнению мамы, было плюсом, но она только не учла, что нужно будет еще покупать краски, кисти, бумагу, холсты... А папа и во время обучения не переставал опекать меня. Он мне даже стеки для скульптур вырезал из вишневых палочек. Хотел, чтобы я совершенствовалась и ни в коем случае не останавливалась.

– В одном из ваших стихо-творений есть строка: «Я иду с желанием оттолкнуться от камней ногами и полететь». У «крылатой» мамы, наверное, и дети «крылатые». Чем они занимаются?

– У меня взрослые дети и... маленькие «монстры». У нас два поколения детей. Старшему, Елдену, который осчастливил нас внуком, 27 лет. Он пишет стихи. Жизнь у него была, можно сказать, кочевая. И все, что он видел и впитывал душой, отражал стихами. Мог начать стихотворение на одном языке, продолжить на другом, закончить на третьем. Это естественно у него происходит. Он так чувствует, ему важно одни переживания отразить на одном языке, другие – на другом. Единственное, о чем я попросила его в детстве, чтобы он принес мне черный пояс по таэквондо. Он принес, положил и улыбнулся: «Довольна?»

Дочь Дария тоже пишет. Проза у нее получается стихообразная. Красивая, изящная, тонкая. Когда читаю, слезы наворачиваются. Не только себя вспоминаю в ее 17-летнем возрасте, но и думаю, как хрупка и беззащитна эта пора. Трогает и игра дочери на скрипке.

Младший сын, Тамерлан, – первоклассник. Чувство цвета и формата у него совершенно сумасшедшее. А усидчивости мы ждем. И наконец, самая младшая дочь, Инара, наверное, будет «Анной Нетребко». Когда она громко кричит, у нас стекла дрожат. Ей еще нет четырех, но она может повторить любую фразу на любом языке. Причем с точно такой же интонацией, с какой ее произнесли. Со слухом у нее все в порядке. С цветом тоже. Иногда я смотрю на нее и думаю, что она станет дизайнером одежды. Нередко она открывает шифоньер и начинает надевать на себя вещи, которые ей попадаются. И неважно, чьи они. Она их «трактует» по-своему. Если носок окажется на голове, не сомневайтесь – такова ее дизайнерская находка.

– Вам не приходится разрываться между живописью и детьми?

– Никакого разрыва в принципе быть не должно. Что значит быть матерью, что значит быть художником? Это же не означает, что ты приходишь в мастерскую, дверь закрываешь – и все: «Ко мне не подходите!» Хотя мужчины именно так часто и поступают. Обычно у мам творчество и работа начинаются одновременно. Открыл глаза и... творчество началось. Мы можем с детьми зубной пастой на зеркале что-нибудь вместе нарисовать. Потом тоже вместе отмывать. Это творчество или воспитание? Я не знаю. Младшая дочь, например, любит ходить ко мне в мастерскую. И всегда говорит: «Пойдем на твою краскоработу». Она умудряется то руку, то ногу сунуть в банки с красками. Иногда получаются очень прикольные вещи.

– Давайте снова вернемся к небу. Какое, по-вашему, небо Астаны?

– Потрясающее! Почему Астана так стремительно развивается? У столицы мощная энергетика. Небо Астаны для меня – сплошное откровение. Оно прямо несется на меня. Утром просыпаешься – небо красное. Пошла, что-то сделала, а оно уже лилово-голубое. А облака какие стремительные! В Европе они по три дня могут стоять на месте.

Астана мне очень нравится. От нее я уже не оторвусь. Мы даже маму сюда перевезли. На самом деле таких городов, как наша столица, которые чувствуешь на энергетическом уровне, мало. Приезжаю сюда и знаю – это мое! Прекрасны и Париж, и Рим. Да, там красиво, достопримечательностей много, а вот остаться там жить не хочется. Есть только несколько городов (конечно, я не везде побывала), где бы могла остаться на долгое время. Но в любом случае знаю, что вернусь в Астану.

– А ближе всего, наверное, родное балхашское небо?

– Именно потому, что родное. Там я была самым счастливым в мире ребенком, потому что ела морковку с грядки, виноград с лозы. Часто смотрела на звезды, и мне казалось, что стоит протянуть к ним руки, они останутся у тебя в ладонях. Звезды были так досягаемы! И такое странное детское восприя­тие сохранилось до сих пор.

– Вы много путешествовали, жили в Турции, Германии, сейчас в связи с работой мужа – в Австрии... Вы легкий на подъем человек?

– На самом деле я очень люб­лю сидеть дома. Но в любую секунду готова двинуться в путь. У меня есть «тревожный» чемоданчик, который всегда наготове. Надо будет, схвачу его и побегу туда, где меня ждут. У казахов есть выражение «амалсыздан», смысл которого – «надо встать и идти». Так, наверное, поступали кочевники, наши далекие предки.

Чем занимаетесь в Вене?

– Можно сказать, просветительской работой. Пытаюсь донести до людей суть, глубину, красоту и мудрость казахской культуры. Для меня это крайне важно. Я живу в Вене, но все, что происходит в центре современного искусства «Куланши» в Астане, держу под контролем. Работа идет в прежнем режиме.

– Каждая ваша картина, как окно в другой мир – вселенски неохватный, манящий своей неземной красотой. Как рождается магия ваших полотен?

– Возможно, это послужит поводом для того, чтобы мне поставить «диагноз», но я не хочу ограничивать себя рамками своего физического существования. В этот самый момент, в этом самом месте. Абсолютно убеждена, что человек может находиться в разных местах и в разных временах, тогда и там, где он захочет быть. У каждого из нас есть особая память. Одни ее называют памятью о прошлой жизни, другие – генетической. Когда беру в руки предметы, сохранившиеся со времен древнего мира, или изу­чаю рисунки той поры, я не считаю это чужим. Прикасаюсь – и чувство такое, что побывала во всех этих древних цивилизациях. Смотрю и хочется воскликнуть: «О! Я это видела! Это знаю!»

– Расскажите об этих открытиях подробнее.

– У меня есть графика, посвященная Кносскому дворцу на Крите. Когда я начала работать над серией, познакомилась с замечательной личностью – археологом, которая ведет раскопки в Кноссе, достает артефакты из-под земли, расчищает фрески. Она спросила однажды: «Почему ты рисуешь Кносс?» – «Потому что мне кажется, я там была». Она засмеялась: «Ты только никому не говори, но мне кажется, что я тоже...»

Меня охватывает необыкновенное волнение, когда наш выдающийся археолог, первооткрыватель знаменитых Берельских курганов Зейнолла Самашевич Самашев показывает уникальные находки. Мне о них хочется прокричать всему миру. Это настолько прекрасно! О таких находках должны знать все, независимо от страны проживания. Как, например, о Нефертити.

– Тематика ваших картин воспринимается как фантазийная. В каждой – загадка и скрытый вопрос. Вам важно быть со зрителем на одной волне?

– Раз человек пришел на мою выставку, значит, он хочет понять мой замысел, в чем-то разобраться. Значит, ему интересно. Я никогда не пишу пейзаж или портрет. Изображаю свои чувства по отношению к этому пейзажу или к человеку. Если это понимают, я радуюсь. А когда спрашивают: «Почему твоя лошадь зеленая?», не знаю, как объяснить. Потому что она большая. Она вот такая! По энергетике она зеленая или красная. Вот так вот!

– Вам комфортно в нашем веке, в нашем времени?

– А что такое наше время? Женщина была женщиной две и три тысячи лет назад и будет женщиной в следующем веке. А любить, быть преданной, доброй... Так ведь это все зависит от нас. Мне спокойно с коллегами, когда мы говорим на одном языке, а когда начинается коммерциализация... Мне кажется, художники должны общаться на другом уровне. Я открыта к общению и к сотрудничеству со всеми, но нужно понимать, что есть очень тонкий план, который принадлежит чисто искусству, а все, что вокруг, не так важно, второстепенно.

– На выставках часто бываете?

– Выборочно. Не всегда понимаю, куда сейчас идет концептуальное искусство. Конечно, такие слова, как «концепт», «контемпорари», звучат актуально, красиво, но при этом мне важно знать: «А зачем?»

Для чего изобразительное искусство вообще появилось на свет? Например, наши предки рисовали в пещерах, чтобы кому-то помолиться или к чему-то призвать. У них был абсолютно четкий расчет. И было понятно, зачем они это делали. Искусство должно быть адресовано человеку. А «голая мысль» не впечатляет. В таких случаях мне всегда хочется сказать: «Ребята, мы все периодически думаем умные мысли. Когда принимаем душ или когда варим кофе, но это не значит, что мы их должны демонстрировать всему миру». В искусстве есть огромное присутствие магии. Волшебства, колдовства, шаманства. Как угодно назовите, но это что-то запредельное. Совершенно не материальное.

– Завораживают на выставке «Ведуньи», написанные в необычной технике. Чем привлекли вас эти лица?

– Когда я вижу женское лицо, которое «цепляет», мне хочется сделать его очень мягким. Мне нужны яркие цвета и графичность. Пастели для воплощения замысла мало. Я ее создаю на бумаге, а затем переношу на картон. Серия мистическая. Причем все женщины, вне зависимости от возраста, сильные личности и с яркими характерами. Их отличает что-то таинственно-магическое. Этим они и притягательны.

– Стихи продолжаете писать?

– Пишу, когда не писать невозможно. В основном стихийно, спонтанно. Чаще всего в телефоне. А потом, когда перечитываешь или отправляешь на почту, такие смешные «очепятки» встречаются. То твердого знака нет, то кавычек, то запятой...

Популярное

Все
Брал на дело, потратил на кудалык
Любой вызов может обернуться трагедией: как работают казахстанские герои в погонах
Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска
Какие проблемы казахстанского здравоохранения требуют срочного решения
В кумысном промысле душа необходима
Через тернии – к мечте стать полицейским
По долгу службы и зову сердца
Где жить бездомышам?
Лето в «Заколдованном Нур-Султане»
Труженик эпохи независимого Казахстана
«Не дразните собак, не гоняйте кошек…»
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Инициативы повышенной важности
Инструменты укрепления единства
Наша работа – о госслужащих забота!
Съедают подчистую
Свежий взгляд на рутинную работу
Нас не слышат!
Обитель искусства
Мы убиваем их, они убивают нас
45-градусная жара придет в Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Видео с пьяным полицейским у разбитого авто прокомментировали в ДП Атырауской области
Двое детей утонули в реке в Акмолинской области
Духовная сила Улытау
Тепловоз разрезал пополам женщину в Риддере
"Не перестаем брать деньги у будущих поколений" – сенатор о неэффективном освоении бюджетных средств
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане
Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан

Читайте также

Статьи
Свежий взгляд на рутинную работу
Статьи
Инициативы повышенной важности
Статьи
По долгу службы и зову сердца
Статьи
Труженик эпохи независимого Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]