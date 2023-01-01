С новым домом!

Честь поздравить новоселов выпала акиму Кызылординской области Нурлыбку Налибаеву.

– Уже, наверное, всем известно, что в последние годы в нашем регио­не широко ведется строительство жилья, город растет, – сказал он. – Параллельно с возведением жилых домов в рамках государственных программ идет строительство квартир и для жильцов аварийных домов. На данный момент в регионе строятся 40 многоэтажек, в том числе жилье для 500 семей, пока проживающих на аварийных квадратных метрах. Сегодня же мы вручаем ключи от арендных квартир 60 социально уязвимым семьям, стоявшим в очереди. И я желаю новоселам счастья, добра, благополучия.

Также счастливых обладателей нового жилья поздравил государственный и общественный деятель, академик НАН РК, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат» Бакберген Досманбетов.

Как отметили в акимате Кызыл­ординской области, в регионе с начала текущего года за счет нескольких источников финансирования введено в эксплуатацию 604 тыс. квадратных метров жилья. В том числе построенные за счет бюджетных средств в мик­рорайоне «СПМК-70» областного центра два 40-квартирных и один 50-квартирный ипотечный дом.

Планируется, что в ближайшие дни арендное жилье получат еще 35 социально уязвимых семей, 15 квартир будет распределено детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В ближайшие три года объем введенного в эксплуатацию жилья составит два миллиона квадратных метров.