С пополнением

В своем Послании народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил серьезную обеспокоенность семейно-демографической ситуа­цией в республике. «К сожалению, каждая шестая семья в Казах­стане не может иметь детей. Соц­опросы показывают, что около 20 процентов казахстанцев считают это весомым основанием для развода. Прогнозы ООН относительно роста населения Казахстана в сравнении с нашими соседями по Центральной Азии неутешительные», – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поручил запустить в 2021 году программу «Аңсаған сәби», благодаря которой квоты по программам ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) увеличили до 7 тыс., то есть в 7 раз по сравнению с предыдущими годами.

– «Аңсаған сәби» уже в действии. Мы начали реализовывать эту программу в начале января 2021 года, – говорит доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК, главный внештатный репродуктолог Министерства здравоохранения РК Вячеслав Локшин. – Более того, министр здравоохранения РК Алексей Цой объявил о том, что количество квот по программе сохранится и в последующие годы. Быть может, мы достигнем и того результата, когда женщина с соответствующим диагнозом сможет воспользоваться квотой два раза в год. Эффективность процедуры ЭКО, согласно данным Европейской ассоциации репродукции человека (ESHRE), в среднем составляет 30% по час­тоте наступления беременности с первого раза, а по показателю рождения ребенка – примерно 22–25%. Было бы здорово, если пациент­ка, потерпевшая не­удачу, к примеру, в марте, смогла бы еще раз бесплатно провести процедуру в сентябре. Пока что одна семейная пара или одинокая женщина могут рассчитывать на бесплатную квоту раз в год.

Для лучшего понимания работы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) казахстанский репродуктолог привел в пример исследования по оценке эффективности процедуры ЭКО у 158 тыс. суп­ружеских пар в Великобритании. Результаты показали, что в среднем у пациенток до 38 лет беременность наступает после проведения не менее 3 прог­рамм. Если же женщина старше 38 лет, ей требуется до 6 про­цедур для достижения успешного результата. Эффективность ЭКО для пациенток старше 42 лет значительно падает. Поэтому некоторые женщины после 35–36 лет, не находящиеся еще в браке и имеющие проблемы с репродуктивным здоровьем, прибегают к криоконсервации (заморозке) своих яйцеклеток в условиях лаборатории. Биологический материал может храниться неог­раниченно долго, поэтому к воп­росу беременнос­ти они могут вернуться тогда, когда сами посчитают нужным.

По словам ученого, в первом полугодии нынешнего года лечение пройдут приблизительно 3 500 супружеских пар. Ранее выделялось 1 000–1 200 квот, поэтому в год рождалось около 300 детей путем ЭКО. Учитывая увеличение количества квот и успешно проведенные процедуры, ожидается 2 500 рожденных детей.

Расширились и показания к проведению ЭКО. Не так давно зачать ребенка «из пробирки» могли лишь те супружеские пары, у которых имело место абсолютное бесплодие (отсутствие или непроходимость маточных труб). Сегодня воспользоваться прог­раммой могут и те из будущих родителей, у которых выявлено относительное бесплодие с проходимостью маточных труб, в том числе эндокринное или неясной этиологии, а также при нарушениях сперматогенеза (мужские формы бесплодия).

– Я выступаю за большее расширение показаний к проведению процедуры. Граждане, которым показано лечение бесплодия методом ЭКО, должны иметь дос­туп к квотам, – говорит Вячеслав Локшин. – Есть группа пациенток, нуждающихся в проведении прог­раммы суррогатного материнства. У таких женщин удалена матка или случались многократные выкидыши. Им можно было бы, к примеру, предоставить квоту на ЭКО, а суррогатную маму семья бы нашла самостоятельно. Есть женщины, которые в силу определенных причин нуждаются в донорах яйцеклетки. Было бы замечательно, если бы они тоже смогли бы рассчитывать на прог­рамму, оплачивая лишь услуги донора.

Говоря о вспомогательных репродуктивных технологиях, Вячеслав Нотанович отметил, что к ним в основном прибегают исключительно семейные супружеские пары, долгие годы живущие в браке, либо одинокие женщины, проходящие длительное лечение по поводу нарушений репродуктивной системы. Кстати, в нынешнем году те из них, которые не могут иметь ребенка по медицинским причинам, также получат доступ к участию в программе.

«Аңсаған сәби» реализуется в 2 государственных и 17 частных клиниках страны. Вячеслав Локшин в ближайшее время собирается провести аудит данных медицинских учреждений с целью мониторинга оснащения оборудованием, кадрового обеспечения.

– Мы определили, что клиники, работающие по специальной программе, к текущему моменту должны функционировать уже на протяжении трех и более лет, быть географически доступны для пациентов. Ну а самое главное – соответствовать всем необходимым стандартам качества. Владельцы клиник, государственные и частные лица должны инвестировать в новое оборудование, обучение специалистов, потому что порой мы этого не видим, – заявил Вячеслав Локшин. – Очень важно, чтобы не нарушался принцип свободного выбора пациентом клиники и лечащего врача. Министр здравоохранения страны недавно проинформировал о создании института главных специалис­тов, при этом вокруг каждого специалиста будет организовываться экспертная группа, совет. Я целиком и полностью поддерживаю это решение, поскольку ранее неоднократно выступал за необходимость создания экспертных советов. Слабая экспертиза в здравоохранении – одна из причин повторения предыдущих ошибок, слабого оснащения клиник не только в области репродуктологии, но и в других сферах.

Весь мир уже второй год живет в условиях пандемии. Влияние на снижение демографического уровня в стране, по словам эксперта, оказала и пандемия. Последние 4–5 лет снижаются темпы рождаемости. Если обратиться сегодня к статистике, то мы можем наблюдать рост возраста первой беременнос­ти. Он приближается почти к 28,5 годам, тогда как несколько лет назад своего первенца казахстанки рожали в 24 года.

По причине нестабильной эпидемиологической ситуации процедуры ЭКО, в особенности летом 2020 года, в Казахстане были приостановлены, а многие клиники закрыты.

– В апреле текущего года началась вакцинация казахстанцев. Сегодня я настоятельно рекомендую всем женщинам перед программой ЭКО сделать прививку от коронавирусной инфекции, – говорит профессор. – К сожалению, так случается, что женщины заболевают уже после успешно проведенной процедуры ЭКО, а инфекция, как известно, отягощает течение беременнос­ти. Небольшой уровень антител также не является противопоказанием к вакцинации. Женщина, вступая в беременность, должна защитить себя и ребенка. Никто не может дать гарантии того, что она не заболеет в течение 9 месяцев. В прошлом году материнская смертность в стране увеличилась почти в 3 раза. Не хотелось бы повторений…

В ходе обсуждения специальной программы и процедур ЭКО главный внештатный репродуктолог Министерства здравоохранения РК остановился на теме мужского бесплодия, которое все чаще становится одной из причин бездетности семейных пар.

– При этом сегодня мужчины-доноры все менее востребованы. Современные вспомогательные репродуктивные технологии позволяют с максимальной вероятностью получить биологический материал отца, – пояснил Вячеслав Локшин.

Мир живет в эпоху ЭКО уже на протяжении 43 лет. За это время в мире родилось более 10 млн детей. Профессор Вячеслав Локшин имеет огромный опыт в области репродуктологии. Недавно в самом крупном издательстве России вышла его книга под названием «Пять минут, или Технология счастья», написанная в соавторстве с врачом-репро­дуктологом, акушером-гинекологом высшей категории, кандидатом медицинских наук Шолпан Карибаевой. Вячеслав Нотанович называет данный труд научным романом. Книга стала авторским литературным дебютом двух профессиональных врачей, которым есть что рассказать как своим коллегам, представителям медицинского сообщества, так и простым людям, мечтающим о детях или уже их имеющим. Главными героями романа выступают Борис Аркадьевич Мирский и Камилла Касымова – прототипы авторов. Они «приходят на помощь тем, кому природа отказала в великом благе». В книгу вошли десятки историй пациентов, которые вдохновляют и помогают не отчаяться тем, кто оказался в подобной ситуации.

– Когда пациенты, находясь, по их мнению, в сложнейших ситуа­циях, приходят на консультации, доводы врачей порой их не убеждают. В последнее время я просто давал некоторым отчаявшимся семейным парам рукопись нашей книги и советовал прийти снова, через месяц. И они приходили. Потому что в книгу вошли истории тех пар, которые шли к своей заветной цели и три, и пять лет, делали десять попыток и, наконец, радовались долгожданной беременности. «Мы готовы к борьбе», – говорят они, имея после прочитанных историй совершенно иное восприятие ситуации, – рассказывает Вячеслав Локшин.

Изначально авторы планировали издать очередной научный труд, который был бы интересен сугубо в профессиональной врачебной среде. Но затем решили пойти иным путем, расширив не только границы читательской аудитории, но и восприятие научной информации в художественной огранке.

– Вы спросите, что же такое технология счастья? Это удивительная наука! Она позволяет дарить радость материнства и отцовства тем, кто почти не имеет на это шансов. Именно таковой мы считаем репродуктологию, которой посвятили многие годы своей жизни. Ну а государство, к счастью, благодаря программе «Аңсаған сәби» дарит возможность нашим пациентам воспользоваться этой технологией бесплатно, – ­заключил профессор.