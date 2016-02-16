​С упором на профилактику

Вчера в Кызыл­орде в центре коммуникаций при ТОО «Сыр медиа» состоялся брифинг председателя областного филиала РОККВ Максута Досжанова. В Приаралье республиканское общественное объе­динение начало работу с 12 февраля и уже приступило к решению организационных вопросов, в том числе по формированию списка наблюдателей в области.

– Общественные наблюдатели выступают гарантами открытых и демократичных выборов в Казахстане уже на протяжении десяти лет. За плечами РОККВ в общей сложнос­ти пять электоральных циклов. Мы будем привлекать в свои ряды самых активных и инициативных, всех тех, кто желает внести личный вклад в общественное развитие, – подчеркнул М. Досжанов, отметив, что в регионе РОККВ намерена взять под контроль все 350 избирательных участков.

Подробно рассказал председатель филиала и о подготовке наблюдателей. В частности, во всех районах области уже запланированы семинары-тренинги, на которых особое внимание будет уделено правовым аспектам и методам работы в соответствии с Законом «О выборах в Республике Казахстан». Будет разъясняться и алгоритм действий наблюдателей в случае выявления нарушений законодательства. Займется филиал и аналитическим мониторингом СМИ и социальных сетей.

В то же время, по словам М. Досжанова, главная задача РОККВ – предупреждение нарушений. Для этого региональный филиал готов организовать четкую и слаженную профилактическую работу по соблюдению законодательства на всех этапах: от организации выборов до проведения электоральной кампании в соответствии с принципами открытости, прозрачности и справедливости.

Были озвучены на встрече и сведения территориальных избирательных комиссий по состоянию на 14 февраля. Как выяснилось, кызылординцы активно включились в избирательную гонку. В депутаты местных представительных органов претендуют уже 476 кандидатов, в том числе в областной маслихат – 93, 321 – в районные и 62 – в городской маслихат.