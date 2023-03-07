С упором на развитие региона

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Марина Демченко

Министр национальной экономики Алибек Куантыров совершил рабочую поездку в Восточно-Казахстанскую область.

В регионе, ставшем четырнадцатым по счету, который глава МНЭ посетил в соответствии с Указом Президента РК о региональных поездках руководителей центральных государственных органов, министр побывал в Зайсанском районе, где ознакомился с ситуацией на Уйденинском водохранилище и одноименной оросительной системе.

Это гидротехническое сооружение с водоемом в 75 млн кубометров и четырьмя магистральными каналами было введено в эксплуатацию еще в 1966 году.

Директор Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Нуржан Амиржанов рассказал, что с 2018 года объект находится в аварийном состоянии, так как начатая в 2016-м реконструкция была приостановлена в связи с проектными несоответствиями, выявленными в ходе проверки.

Заявка на корректировку проектно-сметной документации находится на рассмотрении в Минфине. Итоговая стоимость проекта оценивается в 2,3 млрд тенге, из республиканского бюджета необходимо выделить 1,9 млрд тенге.

Алибек Куантыров отметил, что объект имеет стратегическое значение для Зайсанского района. Вопрос, по словам министра, будет рассмотрен совместно с Минфином, и он согласился с тем, что Уйденинское водохранилище должно остаться в государственной собственности.

Руководитель ведомства также заверил, что развитию приграничных районов будет уделяться особое значение, в том числе в рамках разработанной министерством Концепции развития сельских территорий РК на 2023–2027 годы.

Без малого 12 лет вопрос модернизации системы водоснабжения остро стоит и в селе Бобровка Глубоковского района. Как отметил Алибек Куантыров на встрече с жителями населенного пункта, проект системы водоснабжения в рамках «Ауыл – Ел бесігі» поддержан, многолетняя проблема будет решена.

По данным акимата Глубоковского района, общая протяженность новых сетей водопровода составит 62 км. На нынешний год одобрены средства в размере 1,8 млрд тенге. Что же касается освещения улиц и ремонта дорог, о которых также говорили сельчане, то, как пояснил министр, мероприятия по капитальному и среднему ремонту объектов социальной и транспортной инфраструктуры будут осуществляться в рамках трансфертов общего характера и местных бюджетов. С текущего года расходы на ремонт переданы в распоряжение акиматов областей.

Жители Риддера подняли вопросы, связанные со строительством социальных объектов, спортивного комплекса, аренд­ного жилья и школы с государственным языком обучения. Алибек Куантыров отметил, что МНЭ РК готово рассмотреть все эти вопросы совместно с местными властями и профильными министерствами. Проблемы, по его словам, будут решаться поэтапно.

– Риддер – один из показательных моногородов. Он уникален своей географической расположенностью. Потенциал большой. Качество человеческого капитала высокое. Министерством национальной экономики, ответственным за региональное развитие республики, проводится целенаправленная работа по развитию моногородов. Особое внимание уделяется модернизации инженерной и транспортной инфраструктуры, а также уровню жизни местного населения, – сказал министр.

Как пояснил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, документация на строительство в Риддере спортивного объекта утверждена. Необходима поддержка в рамках существующих программ. Выделены средства на строительство новых школ, в том числе с казахским языком обучения.

В Риддере глава МНЭ также ознакомился с ходом строительства многопрофильного больничного комплекса на 500 посещений в смену со стационаром на 140 коек. В будущем горожане и жители окрестных сел смогут пройти здесь компьютерную, магнитно-резонансную томогра­фию и ультразвуковые исследования, не выезжая в областной центр. Завершение строительных работ запланировано на следую­щий год.

В ходе рабочей поездки по региону Алибек Куантыров встретился и с местными бизнесменами, обсудил с ними вопросы налогового администрирования, кредитования бизнеса, функ­ционирования виртуального склада, механизм работы с контрагентами. Предприниматели рассказали о проблемах, связанных с экологическими выплатами, госзакупками, развитием предприятий легкой промышленности.

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