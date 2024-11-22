Самая большая и самая маленькая женщины в мире встретились в Лондоне

Фото: @guinnesworldrecords

Девушки пошутили, что во время встречи им было трудно смотреть друг другу в глаза из-за разницы в росте, но это не помешало найти много общего. Обе оказались большими любительницами макияжа, маникюра и ухода за собой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kp.ru.

На сегодня самой высокой женщиной планеты признана 27-летняя турчанка Румейса Гелги. Ее рост - 215,16 см. У девушки диагностировано редкое заболевание, синдром Уивера, который провоцирует ускоренный рост тела и деформацию костей. В истории известно всего лишь о 27 случаях подобной аномалии, в Турции Гелги - единственная, у кого установлен такой диагноз. Из-за деформации скелета девушка вынуждена передвигаться на инвалидной коляске, самостоятельно стоять на ногах ей трудно, поэтому она использует ходунки.

Рост самой маленькой женщины в мире, 30-летней Джоти Амджи из Индии, всего лишь 62,7 см. Ее диагноз - ахондроплазия. Но крохотный рост и детский голосочек не мешают Амджи быть популярным блогером и актрисой - некоторое время назад она снялась в сериале «Американская история ужасов».

Чаепитие прошло по случаю 70-летия со дня первой публикации Книги рекордов Гиннесса. И Амджи, и Гелги получили звания «икон» Книги рекордов. В этот же список вошли самый высокий человек планеты Султан Косен из Турции, женщина с самыми длинными ногтями Диана Армстронг из США и британский силач-инвалид Дэйв Уолш.