Самая скандальная стройка Талдыкоргана возобновится Общество 14 августа 2024 г. 2:00 12 Марьяна Касимова Речь идет о коттеджном городке «Береке» на въезде в Талдыкорган, где строили и не достроили сотни домов для многодетных семей. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Напомним, в 2018 году в Талдыкоргане началось строительство кредитного и арендного жилья для населения льготных групп в том самом «Береке», планировалось возвести 577 домов общей площадью 18,6 тыс. кв. м. Строители через пару лет отрапортовали о готовности к введению в строй 373 коттеджей, но из них 204 оказались с дефектами, тонкими стенами, неработающей системой отопления, грибком на поверхностях, сырыми углами. Жить там было невозможно. Строительно-монтажные работы в «Береке» проводились подрядчиком ТОО «ПМК-7К», в сентябре 2022 года контракты с подрядчиком местными исполнительными органами были расторгнуты в одностороннем порядке, возбуждено уголовное дело по факту хищения государственных средств, и позже даже вынесены приговоры главным ворам и наложены взыскания на причастных к бардаку лиц. – Строительство «Береке» завершится в 2025 году, – оптимистично рапортуют в городском акимате. – Начинается поэтапная реконструкция городка, ставшего «бородатой» застройкой. В акимате сообщают, что для возобновления строительства был проведен перерасчет по незавершенным в свое время видам работ. Также составлены дефектные акты. – Уже объявлены конкурсные процедуры по определению подрядчика для полного завершения строительства, – уточнили в городском акимате. Достраивать и начать вводить поэтапно в эксплуатацию дома в «Береке» планируется уже к окончанию текущего года, а полностью сформировать городок, теперь уже без дефектов, в акимате обещают в 2025 году. #Талдыкорган #строительство #Береке