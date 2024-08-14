Самая скандальная стройка Талдыкоргана возобновится

Напомним, в 2018 году в Талдыкоргане началось строительство кредитного и арендного жилья для населения льготных групп в том самом «Береке», планировалось возвести 577 домов общей площадью 18,6 тыс. кв. м. Строители через пару лет отрапортовали о готовности к введению в строй 373 коттеджей, но из них 204 оказались с дефектами, тонкими стенами, неработающей системой отопления, грибком на поверхностях, сырыми углами. Жить там было невозможно.

Строительно-монтажные работы в «Береке» проводились подрядчиком ТОО «ПМК-7К», в сентябре 2022 года контракты с подрядчиком местными исполнительными органами были расторгнуты в одностороннем порядке, возбуждено уголовное дело по факту хищения государственных средств, и позже даже вынесены приговоры главным ворам и наложены взыскания на причастных к бардаку лиц.

– Строительство «Береке» завершится в 2025 году, – оптимистично рапортуют в городском акимате. – Начинается поэтапная реконструкция городка, ставшего «бородатой» застройкой.

В акимате сообщают, что для возобновления строительства был проведен перерасчет по незавершенным в свое время видам работ. Также составлены дефектные акты.

– Уже объявлены конкурсные процедуры по определению подрядчика для полного завершения строительства, – уточнили в городском акимате.

Достраивать и начать вводить поэтапно в эксплуатацию дома в «Береке» планируется уже к окончанию текущего года, а полностью сформировать городок, теперь уже без дефектов, в акимате обещают в 2025 году.