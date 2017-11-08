Сами себе инвесторы
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Жубаныш Байгуринов, Актюбинская область
В рамках реализации Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» в марте текущего года в области была утверждена региональная «дорожная карта» с указанием конкретных объемов инвестиций, сроков и ожидаемых результатов. С 20 крупными предприятиями подписан план мероприятий по модернизации и внедрению цифровых технологий в производство. Это крупные компании, от деятельности которых в целом зависит развитие экономики региона. До конца текущего года в техническое перевооружение ими намечено инвестировать 12 млрд тенге.