​Сами себе инвесторы

В рамках реализации Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» в марте текущего года в области была утверждена региональная «дорожная карта» с указанием конкретных объемов инвестиций, сроков и ожидаемых результатов. С 20 крупными предприятиями подписан план мероприятий по модернизации и внедрению цифровых технологий в производство. Это крупные компании, от деятельности которых в целом зависит развитие экономики региона. До конца текущего года в техническое перевооружение ими намечено инвестировать 12 млрд тенге.

По словам заместителя акима области Кайрата Бекенова, на сегодня завершены работы на 15 предприятиях на сумму 9,5 млрд тенге. До конца 2017-го ожидается усовершенствование технологического процесса еще на 5 предприятиях на сумму 2,5 млрд тенге.

В частности, в ТОО «Восход-Oriel» уже установлена газопорш­невая электрогенераторная станция на двух генераторных установках общей мощностью 4 МВт. Модернизирован также склад обезвоженных материалов. Общая сумма инвестиций превысила 1,3 млрд тенге.

В ТОО «ПП Технодом СТ-КЗ» ведется работа по расширению линии оборудования для производства прицепной техники, газо- и бензовозов на сумму 600 млн тенге. В АО «АЗХС» устанавливаются новые фильтр-прессы, которые позволят улучшить извлечение хрома в автоматическом режиме. Идет модернизация котельных и тепловых сетей АО «Трансэнерго» (на сумму 2,8 млрд тенге), приз­ванная обеспечить бесперебойное теплоснабжение, снижение тепловых потерь и износа сетей. И этот перечень обновляемых производств можно продолжать.

Мы побывали на одном из таких предприятий, в частности, в региональной электросетевой компании ТОО «Энергосистема», где в стадии завершения находится реконструкция высоковольтного подстанционного оборудования на сумму 1,1 млрд тенге.

По словам генерального директора Александра Евдакова, это один из центральных объектов инвестиционной программы текущего года, его ввод позволит увеличить мощности электроснабжения района «Жилгородок». Старая подстанция была 1963 года постройки и за 50-летний период практически выработала свой ресурс, соответственно, требовалась полная ее реконструкция.

На этой подстанции запитано около 27 тыс. бытовых абонентов и около 1,5 тыс. юридических лиц. Электроснабжение отсюда подается на такие важные объекты, как водоочистные сооружения, госучреждения, больницы, школы, детсады, станцию скорой медицинской помощи, предприя­тия малого и среднего бизнеса.

Программа реконструкции была рассчитана на два года. При ее разработке основной упор делался на внедрение самых передовых технологий. В планах модернизации предусмотрели перевод питания подстанции с 35 киловольт на 110 и строительство новой линии с подстанции ПОШ, которая находится недалеко от города в промышленной зоне.

Тем самым старая линия, которая к тому же находилась в степи, будет выведена из эксплуатации и перейдет в резерв – ее станут использовать только в аварийных или ремонтных режимах. До этого здесь эксплуатировали два трансформатора по 16 МВт, теперь будет установлено оборудование по 25 МВт, что дает 50–60% прироста мощности.

Второй положительный эффект от реконструкции, по словам Александра Викторовича, – это разгрузка центральной подстанции Саздинская, где появится дополнительно около 20% мощности, что даст возможность подключать к ней строящиеся объекты в центре Актобе.

– Новое оборудование полностью соответствует современным требованиям, – говорит электро­монтер релейной защиты и автоматики Айдын Утемуратов.

Он, выпускник Томского политехнического университета, работает на данном предприятии с начала года. Рассказывает, что если старая технология была основана на электромеханических принципах, то теперь защитная система, автоматика, управление базируются на микропроцессорах.

Специалистов для обслуживания модернизированной подстанции, как отметил гендиректор, готовят в компании собственными силами, в том числе при поддержке производителей оборудования, которые проводят мастер-классы.

Общая стоимость реконструкции одной подстанции составила около 700 млн тенге. Это не бюджетные деньги, а собственные средства, предусмотренные инвестиционной программой предприятия. На сегодня они освоены полностью, и в декабре на новом объекте уже начнут переподключение потребителей.

В рамках инвестиционной прог­раммы, а она рассчитана на пятилетний период, компания преду­сматривает осуществление еще нескольких проектов. Один из крупных – автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ).

Проект позволит обеспечить переход на современные цифровые технологии, поскольку оцифровка сети, по сути, даст возможность управлять и контролировать весь процесс снизу доверху. Сейчас идет поэтапное внедрение системы.

В целом по итогам года от модернизации предприятий в регио­не ожидают получить эффект в виде увеличения производительности труда на 12,5%, что, в свою очередь, приведет к значительному росту выпускаемой продукции и переходу производственно-управленческих технологий на новый уровень.