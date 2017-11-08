​Сами себе инвесторы

Статьи
551
Жубаныш Байгуринов, Актюбинская область

В рамках реализации Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» в марте текущего года в области была утверждена региональная «дорожная карта» с указанием конкретных объемов инвестиций, сроков и ожидаемых результатов. С 20 крупными предприятиями подписан план мероприятий по модернизации и внедрению цифровых технологий в производство. Это крупные компании, от деятельности которых в целом зависит развитие экономики региона. До конца текущего года в техническое перевооружение ими намечено инвестировать 12 млрд тенге.

По словам заместителя акима области Кайрата Бекенова, на сегодня завершены работы на 15 предприятиях на сумму 9,5 млрд тенге. До конца 2017-го ожидается усовершенствование технологического процесса еще на 5 предприятиях на сумму 2,5 млрд тенге.

В частности, в ТОО «Восход-Oriel» уже установлена газопорш­невая электрогенераторная станция на двух генераторных установках общей мощностью 4 МВт. Модернизирован также склад обезвоженных материалов. Общая сумма инвестиций превысила 1,3 млрд тенге.

В ТОО «ПП Технодом СТ-КЗ» ведется работа по расширению линии оборудования для производства прицепной техники, газо- и бензовозов на сумму 600 млн тенге. В АО «АЗХС» устанавливаются новые фильтр-прессы, которые позволят улучшить извлечение хрома в автоматическом режиме. Идет модернизация котельных и тепловых сетей АО «Трансэнерго» (на сумму 2,8 млрд тенге), приз­ванная обеспечить бесперебойное теплоснабжение, снижение тепловых потерь и износа сетей. И этот перечень обновляемых производств можно продолжать.

Мы побывали на одном из таких предприятий, в частности, в региональной электросетевой компании ТОО «Энергосистема», где в стадии завершения находится реконструкция высоковольтного подстанционного оборудования на сумму 1,1 млрд тенге.

По словам генерального директора Александра Евдакова, это один из центральных объектов инвестиционной программы текущего года, его ввод позволит увеличить мощности электроснабжения района «Жилгородок». Старая подстанция была 1963 года постройки и за 50-летний период практически выработала свой ресурс, соответственно, требовалась полная ее реконструкция.

На этой подстанции запитано около 27 тыс. бытовых абонентов и около 1,5 тыс. юридических лиц. Электроснабжение отсюда подается на такие важные объекты, как водоочистные сооружения, госучреждения, больницы, школы, детсады, станцию скорой медицинской помощи, предприя­тия малого и среднего бизнеса.

Программа реконструкции была рассчитана на два года. При ее разработке основной упор делался на внедрение самых передовых технологий. В планах модернизации предусмотрели перевод питания подстанции с 35 киловольт на 110 и строительство новой линии с подстанции ПОШ, которая находится недалеко от города в промышленной зоне.

Тем самым старая линия, которая к тому же находилась в степи, будет выведена из эксплуатации и перейдет в резерв – ее станут использовать только в аварийных или ремонтных режимах. До этого здесь эксплуатировали два трансформатора по 16 МВт, теперь будет установлено оборудование по 25 МВт, что дает 50–60% прироста мощности.

Второй положительный эффект от реконструкции, по словам Александра Викторовича, – это разгрузка центральной подстанции Саздинская, где появится дополнительно около 20% мощности, что даст возможность подключать к ней строящиеся объекты в центре Актобе.

– Новое оборудование полностью соответствует современным требованиям, – говорит электро­монтер релейной защиты и автоматики Айдын Утемуратов.

Он, выпускник Томского политехнического университета, работает на данном предприятии с начала года. Рассказывает, что если старая технология была основана на электромеханических принципах, то теперь защитная система, автоматика, управление базируются на микропроцессорах.

Специалистов для обслуживания модернизированной подстанции, как отметил гендиректор, готовят в компании собственными силами, в том числе при поддержке производителей оборудования, которые проводят мастер-классы.

Общая стоимость реконструкции одной подстанции составила около 700 млн тенге. Это не бюджетные деньги, а собственные средства, предусмотренные инвестиционной программой предприятия. На сегодня они освоены полностью, и в декабре на новом объекте уже начнут переподключение потребителей.

В рамках инвестиционной прог­раммы, а она рассчитана на пятилетний период, компания преду­сматривает осуществление еще нескольких проектов. Один из крупных – автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ).

Проект позволит обеспечить переход на современные цифровые технологии, поскольку оцифровка сети, по сути, даст возможность управлять и контролировать весь процесс снизу доверху. Сейчас идет поэтапное внедрение системы.

В целом по итогам года от модернизации предприятий в регио­не ожидают получить эффект в виде увеличения производительности труда на 12,5%, что, в свою очередь, приведет к значительному росту выпускаемой продукции и переходу производственно-управленческих технологий на новый уровень. 

Популярное

Все
Наша страна намерена стать одним из мировых центров в сфере мотогонок
Кушать испорчено! О бруцеллезном молоке и пищевых отравлениях
В Марокко завершился клубный чемпионат мира, триумфатором которого оказался победитель европейской Лиги чемпионов
Соцсети описывают всевозможные техники, выполняя которые можно привлечь удачу. Многие из этих «инструментов» казахи активно практиковали в прошлом. В этом – исконная народная мудрость
Командир звена авиационной эскадрильи майор Николай Кириллов один из первых кто освоил казахстанские беспилотники
Недорогой лук завезли в магазины Улытау и Кызылординской области
Свыше 200 тенге – такая разница в цене за десяток яиц наблюдается в разных торговых точках Павлодара. Самый доступный товар – на фермерском рынке «Жайляу»
Посевная боль. Как удержать снег на полях, чтобы получить богатый урожай?
В Костанае исчезают мемориальные доски. Кто и как их должен искать, законом не регламентировано
Они не прошли мимо чужой беды, а сразу бросились на помощь и спасли людей, рискуя собственной жизнью
Смогут ли казахстанцы продолжить учебу в пострадавшей от землетрясения Турции?
Штрафы на сумму свыше миллиона тенге взысканы с предпринимателей, устроивших мусорную свалку рядом с жилым массивом
Главной парадигмой Социального кодекса будет принципиально новая политика государственной поддержки
"Они даже не спят" – жители Турции благодарят казахстанских спасателей
Пациентку, перенесшую 53 остановки сердца за сутки, спасли столичные врачи
Пропавшая в Турции казахстанка найдена погибшей
Звездный турнир и прощальный забег Рыпаковой
Первая попытка из пяти
Дебоширам – по заслугам
Пример настоящего профессионала
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Западно-Казахстанская область занимает последнее место в республике по выделению средств на организацию горячего питания в школах
Установлена личность погибшего в Турции казахстанца
Виза С-5 как барьер для инвесторов
В Риддере населению вернут деньги за услуги теплоснабжения, которыми горожане обеспечивались не в полном объеме
Закон Республик и Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Пропавшую в Турции казахстанку извлекли живой из-под завалов
Землетрясение в Турции привело к сдвигу литосферных плит
Закон Республики Казахстан
Более пяти лет скрывалась от банка должница в Усть-Каменогорске
Республиканцы видят свет в конце тоннеля
Предприниматели-импортеры платят по 5 млн тенге за проезд одной фуры через казахстанско-китайскую границу
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Еще раз о кино
Токаев подписал закон о цифровых активах
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию

Читайте также

«Морзянка» по-прежнему в строю
Регистрация продолжается
Пример настоящего профессионала
Звездный турнир и прощальный забег Рыпаковой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]