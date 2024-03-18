Саммит молодых ученых пройдет в апреле в столице

Министерство науки и высшего образования анонсировало проведение Саммита молодых ученых, который пройдет 12 апреля в Астане, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннауки

Саммит молодых ученых – это площадка для обмена опытом и знаниями, а также для налаживания контактов между представителями различных секторов.

На встрече будут обсуждаться актуальные темы междисциплинарного сотрудничества, перспективы взаимодействия науки с государственным и частным секторами, а также ключевые вызовы и возможности для развития научных исследований в Казахстане.

В программе запланировано проведение тематических дискуссий и лекций, мастер-классов и обсуждений.

В мероприятии примут участие аспиранты, докторанты, сотрудники исследовательских центров и университетов, представители государственного сектора, бизнеса и компаний.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по этой ссылке до 1 апреля.