Самое жаркое десятилетие в истории наблюдений

Погода
23
Лилия Сыздыкова

В 2024 году средняя глобальная температура оказалась примерно на 1,55 °C выше доиндустриального уровня

коллаж из архива «КП»

Согласно данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в последнее десятилетие средняя глобальная температура растет регулярно, что официально делает период с 2015 по 2024 год самым теплым в истории наблюдений.

При этом прошедший год установил новый температурный рекорд: проведенный ВМО анализ полученных со всего мира данных показал, что средняя глобальная температура в 2024 году более чем на 1,5 °C превысила среднее значение за 1850–1900-е годы. Такие показатели метеорологи фиксируют впервые.

«История климата разворачивается­ на наших глазах. Мы наблюдали не один или два рекордных года, а целое десятилетие. Оно сопровождалось разрушительной и экстремальной погодой, повышением уровня моря и таянием льдов, чему способствовали рекордные уровни концентрации парниковых газов в результате деятельности человека», – заявила генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Селеста Сауло.

Этот очередной перейденный рубеж в процессе глобального потепления является особо опасным, поскольку ставит под серьезную угрозу достижение температурных целей Парижского соглашения по климату. Напомним: в подписанном в 2015 году на СОР 21 в Париже документе страны договорились принять меры для того, чтобы удержать рост средней глобальной температуры в XXI столетии значительно ниже двух градусов по Цельсию и продолжать усилия по ограничению повышения температуры до 1,5 градуса по Цельсию.

«Превышение отметки 1,5 °C в отдельные годы не означает, что этой цели не удастся достичь в долгосрочной перспективе. Оно означает, что нам нужно прилагать еще больше усилий, чтобы вернуться на правильный путь. Рекордные температуры 2024 года требуют революционных климатических действий в 2025-м. У нас все еще есть шанс избежать худших последствий климатической катастрофы, но лидеры должны действовать – и действовать сейчас», – подчеркнул Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, комментируя новый доклад ВМО.

Генсек ООН призвал правительства представить новые национальные климатические планы в этом году, чтобы удержать долгосрочный рост глобальной температуры в пределах 1,5 °C и помочь наиболее уязвимым сообществам справиться с разрушительными последствиями изменения климата.

Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло также поддержала эту мысль: превышение температуры более чем на 1,5 °C в течение одного года не означает провала в достижении долгосрочных температурных целей Парижского соглашения, которые измеряются десятилетия­ми, а не отдельными годами. Так, согласно предварительной оценке международной команды экспертов, долгосрочное глобальное потепление по состоянию на 2024 год достигло примерно 1,3 °C по сравнению с периодом 1850–1900-х годов.

«Однако важно понимать, что каж­дая доля градуса потепления имеет значение. Независимо от того, находится ли оно на уровне ниже или выше 1,5 °C, каждый дополнительный шаг глобального потепления усиливает влияние на нашу жизнь, экономику и нашу планету», – добавила Селеста Сауло.

Для получения сводного общемирового показателя ВМО использовались шесть международных наборов данных, которые основаны на климатологических сведениях с наблюдательных пунктов, судов и буев в глобальных сетях морских наблюдений и разрабатываются и поддерживаются Национальным управлением по исследованию океа­нов и атмосферы Соединенных Штатов Америки (НУОА), Институтом космических исследований им. Годдарда НАСА (ГИСС НАСА), Центром климатических предсказаний и исследований им. Гадлея Метеобюро Соединенного Королевства и отделом исследований климата Университета Восточной Англии в Соединенном Королевстве (HadCRUT), а также группой Berkeley Earth.

Все оценки, разумеется, имеют погрешности и некоторые расхож­дения, связанные в том числе с методологией расчетов. Например, не все наборы данных показывают температурную аномалию выше 1,5 °C, но абсолютно все определяют 2024 год как самый теплый за всю историю наблюдений.

Как обращается внимание в отчете ВМО, в 2024 году наблюдались исключительные значения температуры поверхности почвы, температуры моря и содержания тепла в океане.

Причем отдельное исследование, опубликованное в издании Advances in Atmospheric Sciences, показало, что потепление океана в прошлом году сыграло ключевую роль в установлении рекордно высоких температур. В нем подчеркивается: в этот год было зафиксировано самое высокое теплосодержание океана за всю историю наблюдений, причем не только на поверхности, но и в верхнем 2 000-мет­ровом слое. Исследование проводилось с участием 54 ученых из семи стран и 31 института под руководством профессора Лицзин Чена из Института физики атмо­сферы при Китайской академии наук.

Около 90% избыточного тепла, вызванного глобальным потеплением, аккумулируется в океане, вследствие чего его теплосодержание становится важнейшим показателем изменения климата. Сог­ласно исследованию, глобальное увеличение теплосодержания океа­на в верхнем 2 000-мет­ровом слое за период с 2023 по 2024 год состав­ляет 16 зеттаджоулей (1 021 джоуль), что примерно в 140 раз превышает общемировой объем производства электроэнергии в 2023 году.

Полную информацию о ключевых показателях изменения климата в 2024 году, включая концентрацию парниковых газов, приземную температуру, теплосодержание океана, повышение уровня моря, отступление ледников и протяженность морского льда, Всемирная метеорологическая организация представит в своем ежегодном докладе, который будет опубликован в марте 2025 года. Документ также будет содержать данные о природных катастрофах.

#климат #ВМО #температурный рекорд

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