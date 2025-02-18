Самолет в Торонто перевернулся на крышу при посадке

Число пострадавших выросло до 18
Три человека, в том числе один ребенок, были госпитализированы с тяжелыми травмами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК
В результате инцидента, произошедшего при посадке пассажирского лайнера в аэропорту Торонто, пострадали 18 человек, сообщает CTV News со ссылкой на службу скорой медицинской помощи района Пил канадской провинции Онтарио.
У остальных пострадавших легкие травмы, которые не представляют опасности жизни.
17 февраля около 15:30 по местному времени самолет американской авиакомпании Delta Airlines, летевший из Миннеаполиса (США), перевернулся на крышу в аэропорту Торонто. На борту находились 80 человек: 76 пассажиров и 4 члена экипажа.
Как сообщили в авиакомпании, предварительно, погибших в результате аварии нет.
Аэропорт закрывали примерно на 1,5 ч в связи с инцидентом.
Выживший в авиакатастрофе Джон Нельсон, который находился на 10-м ряду самолета, рассказал CNN, что после аварийной посадки произошел «массовый хаос».
«Снижение было обычным, но было заметно, что взлетно-посадочные полосы были в каком-то странном состоянии», - сказал Нельсон. - Когда мы ударились, это был очень сильный удар, ударились о землю, и самолет пошел в сторону, и, по-моему, нас занесло на бок, а затем мы перевернулись на крышу».