Самолеты будут чаще летать между Казахстаном и Великобританией

24-25 мая в городе Лондоне состоялись переговоры между авиационными властями Казахстана и Великобритании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Фото: пресс-служба КГА

Казахстанскую делегацию возглавил председатель Комитета гражданской авиации Т. Ластаев, со стороны Великобритании – заместитель главы Департамента транспорта Д. Беван.

По действующим между авиационными властями РК и Великобритании договоренностям авиакомпании Air Astana было временно (до 15 июня текущего года) разрешено выполнять прямые рейсы Алматы – Лондон – Алматы 5 раз в неделю. И если бы страны не достигли согласия в ходе переговоров, авиакомпания была бы вынуждена отменить часть рейсов.

Однако по результатам переговоров двустороннюю правовую базу удалось укрепить – количество разрешенных рейсов между Казахстаном и Великобританией увеличено:

- между Астаной и любым пунктом в Великобритании – до 7 раз в неделю;

- между Алматы и любым пунктом в Великобритании – до 7 раз в неделю;

- до 7 грузовых рейсов в неделю на нерегулярной основе, включая 5-ю степень свободы воздуха, согласно режиму «открытого неба» в Казахстане.

Таким образом, Air Astana до конца года планирует увеличить количество рейсов в Лондон до 7 в неделю.