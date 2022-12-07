Самые загрязненные города Казахстана назвали в Минэкологии

По данным ведомства, в прошлом году таких городов было 10, однако, в начале этого года из списка исключили Жезказган.

Фото: Kazpravda.kz

Глава Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов рассказал, какие города Казахстана вошли в список самых загрязненных, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Согласно результатам экологического мониторинга из 45 промышленных городов и мегаполисов 9 городов относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. Это Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск и Шымкент», - сказал Зулфухар Жолдасов на брифинге в СЦК.

По его данным, в прошлом году таких городов было 10. Однако, в начале этого года из списка исключили Жезказган, который перешел из высокого уровня на средний.

«Вопрос охраны окружающей среды пронизывает весь жизненный цикл работы любого производства. К отечественным бизнес-гигантам относятся такие компании как North Caspian Operating Company N.V. (NCOC), ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», АО «АрселорМиталл Темиртау», Казцинк, СНПС "Актобе Мунай Газ", группа компаний ERG. Ни для кого не секрет, что каждое из них по отдельности оказывает воздействие на экологию. Жители регионов, в которых расположены эти компании, буквально каждый день высказывают свои нарекания по поводу их влияния, в результате, ухудшения экологии области. Тем не менее, с нашей стороны на постоянной основе принимаются систематические меры», - заверил спикер.