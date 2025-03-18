Самый низкий показатель материнской смертности зафиксирован в минувшем году в Казахстане

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Этот показатель стал результатом принятых системных комплексных мер со стороны Минздрава, а также работы мультидисциплинарной команды экспертов на всех уровнях, акушеров-гинекологов, специалистов службы родовспоможения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За год совместно с Национальным центром экстренной медицины санитарной авиацией было выполнено 165 вылетов; прооперировано на месте 9 женщин; удалось спасти жизни 127 женщин в тяжелом состоянии, которые были транспортированы в областные и республиканские клиники.

«В прошлом году было зарегистрировано 706 критических ситуаций, связанных с угрозой жизни беременным, из них в 95 % случаях женщины были спасены. С 2021 года отмечается снижение критических ситуаций на 40%, однако отмечается рост беременных с тяжелыми соматическими патологиями, которые впервые диагностированы во время беременности», - рассказала министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

Для дальнейшего совершенствования медицинской помощи беременным и родильницам в рамках реализации программы «Аналар саулығы» Министерством здравоохранения планируется улучшение качества профилактических осмотров и динамического наблюдения женщин фертильного возраста (ЖФВ).

Программа нацелена на повышение выявляемости экстрагенитальных заболеваний до беременности, увеличение охвата женщин контрацепцией до 40% и прегравидарной подготовкой 45%.

#дети #заболевания #беременные #матери

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