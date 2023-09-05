Санжар Шалекенов возглавил Национальный научный онкологический центр в Астане

Кадровые назначения, Здравоохранение
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

С марта по август 2023 года он исполнял обязанности председателя правления ННОЦ.

Фото пресс-службы МЗ РК

Приказом министра здравоохранения Санжар Булатович Шалекенов назначен председателем правления ТОО «Национальный научный онкологический центр» города Астана (ННОЦ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЗ РК.

Санжар Шалекенов – кандидат медицинских наук, Phd – Doctor der Medizin (Германия), доцент кафедры урологии и андрологии Казахского медицинского университета непрерывного образования (КазМУНО), доцент кафедры урологии КазНУ им. Аль-Фараби.

Окончил Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова по специальности «Лечебное дело»; РГКП «Алматинский государственный институт усовершенствования врачей»; интернатуру по специальности «Хирургия», клиническая ординатура, квалификация – «Уролог-онколог»; магистратуру в Казахстанском медицинском университете «ВШОЗ» по специальности – «Общественное здравоохранение».

Трудовую деятельность начал в 2006 году в отделении уроандрологии Центральной городской клинической больнице №12 города Алматы. Затем - работа клиническим ординатором на кафедре урологии в Алматинском городском институте усовершенствования врачей города Алматы.

С января 2009 года работал в должности ассистента кандидата медицинских наук кафедры урологии в Алматинском городском институте совершенствования врачей города Алматы, затем – врачом отделения урологии в АО «Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи» города Астаны. С августа 2010 по 2011 годы был врачом-эндоскопистом отделения урологии  Городской клинической больнице №2 города Астаны, затем врачом консультативно-диагностического отделения РГП «Больница УДП РК города Астана».

Занимал должность заместителя главного врача ГКП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи города Алматы. С 2017 по 2019 гг. – доцент кафедры урологии и андрологии Казахского медицинского университета непрерывного образования (КазМУНО), с 2019-2021 гг. – доцент кафедры урологии КазНУ им. Аль-Фараби, в апреле 2021 года занимает должность Управляющего директора по научной и образовательной деятельности в ТОО «Национальный научный онкологический центр» города Нур-Султан, последовательно занимая должность заместителя председателя Правления Правления по научной и образовательной деятельности ТОО «Национальный научный онкологический центр» города Нур-Султан.

С марта по август месяцы 2023 года исполнял обязанности председателя правления ТОО «Национальный научный онкологический центр» города Астана.

 

 

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