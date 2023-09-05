Санжар Шалекенов возглавил Национальный научный онкологический центр в Астане

С марта по август 2023 года он исполнял обязанности председателя правления ННОЦ.
Приказом министра здравоохранения Санжар Булатович Шалекенов назначен председателем правления ТОО «Национальный научный онкологический центр» города Астана (ННОЦ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЗ РК.
Санжар Шалекенов – кандидат медицинских наук, Phd – Doctor der Medizin (Германия), доцент кафедры урологии и андрологии Казахского медицинского университета непрерывного образования (КазМУНО), доцент кафедры урологии КазНУ им. Аль-Фараби.
Окончил Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова по специальности «Лечебное дело»; РГКП «Алматинский государственный институт усовершенствования врачей»; интернатуру по специальности «Хирургия», клиническая ординатура, квалификация – «Уролог-онколог»; магистратуру в Казахстанском медицинском университете «ВШОЗ» по специальности – «Общественное здравоохранение».
Трудовую деятельность начал в 2006 году в отделении уроандрологии Центральной городской клинической больнице №12 города Алматы. Затем - работа клиническим ординатором на кафедре урологии в Алматинском городском институте усовершенствования врачей города Алматы.
С января 2009 года работал в должности ассистента кандидата медицинских наук кафедры урологии в Алматинском городском институте совершенствования врачей города Алматы, затем – врачом отделения урологии в АО «Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи» города Астаны. С августа 2010 по 2011 годы был врачом-эндоскопистом отделения урологии Городской клинической больнице №2 города Астаны, затем врачом консультативно-диагностического отделения РГП «Больница УДП РК города Астана».
Занимал должность заместителя главного врача ГКП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи города Алматы. С 2017 по 2019 гг. – доцент кафедры урологии и андрологии Казахского медицинского университета непрерывного образования (КазМУНО), с 2019-2021 гг. – доцент кафедры урологии КазНУ им. Аль-Фараби, в апреле 2021 года занимает должность Управляющего директора по научной и образовательной деятельности в ТОО «Национальный научный онкологический центр» города Нур-Султан, последовательно занимая должность заместителя председателя Правления Правления по научной и образовательной деятельности ТОО «Национальный научный онкологический центр» города Нур-Султан.
С марта по август месяцы 2023 года исполнял обязанности председателя правления ТОО «Национальный научный онкологический центр» города Астана.