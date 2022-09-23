«Сарыарка» захватывает лидерство

В Казахстане стартовал долгожданный национальный чемпионат по хоккею с шайбой, в котором с этого сезона выступает и клуб из Узбекистана – ташкентский «Хумо».

Всего в Открытом чемпионате нашей республики участвуют 12 клубов, 11 из них представляют Казахстан, а еще один – Узбекистан. Клуб «Хумо» был основан в конце 2018 года. Назван в честь мифи­ческой птицы, которая в братской нам стране считается птицей счас­тья, мира и доброты. Домашние матчи проводит на ташкентской ледовой арене «Хумо Арена», вмещающей 12 500 зрителей. В сезоне 2019⁄2020 участвовал в международной Высшей хоккейной лиге России (а его фарм-клуб «Хумо-2» – в чемпионате Казахстана), а дальше перестал выступать из-за всемирной пандемии коронавируса.

К сожалению, в этом году про­пускают первенство два старожила нашего первенства – хоккейные команды «Темиртау» и «Алтай-Торпедо» из Усть-Каменогорска.

Но вернемся к нашему национальному первенству. Большинство команд уже провели по четыре встречи (согласно регламенту, хозяева льда и их гости проводят по два спаренных поединка за раз) и лишь два клуба – только по два поединка. Лидером первенства на данный момент стала карагандинская «Сарыарка», которая одержала победы во всех стартовых матчах и уже набрала восемь полноценных очков (за победу присуждается два очка, за поражение в овертайме или в серии буллитов дается одно очко, а если команда проиграла в основное время, то ей, соответственно, очки не присуждаются).

В последних поединках были зафиксированы следующие результаты: «Сарыарка» дома дваж­ды одолела петропавловский «Кулагер» с одинаковым счетом 3:2 и 3:2; «Хумо» в Ташкенте вначале обыграл рудненский «Горняк» со счетом 3:0, а потом уступил – 2:3; в Астане «Снежные барсы» были дважды разгромлены кокшетауским «Арланом» со счетом 1:6 и 1:10; в Усть-Каменогорске местный «Торпедо» вначале обыграл атырауский «Бейбарыс» по итогам овертайма со счетом 3:2, а потом уступил – 1:2, и, наконец, в Павлодаре местный «Иртыш» вначале по буллитам с итоговым счетом 4:3 обыграл гос­тивший у него «Актобе», а потом уступил клубу с запада страны в основное время со счетом 3:4.

Вместе с тем в положенные сроки не состоялись матчи между «Алматы» и столичным «Номадом» в связи с вирусной инфекцией у 17 хоккеистов, включая двоих вратарей у команды из Астаны. Эти игры были перенесены.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

М Команда И Г О

1. «Сарыарка» 4 14–8 8

2. «Бейбарыс» 4 15–7 7

3. «Актобе» 4 15–12 7

4. «Арлан» 4 20–10 4

5. «Кулагер» 4 16–8 4

6. «Горняк» 4 7–10 4

7. «Хумо» 4 9–8 4

8. «Торпедо» 4 9–12 3

9. «Номад» 2 5–4 3

10. «Иртыш» 4 10–18 2

11. «Алматы» 2 5–4 2

12. «Снежные Барсы» 4 4–28 0

Перед началом каждого сезона в газете «Казахстанская правда» выходит полный календарь первенства нашей страны. С небольшим опозданием, но мы все же публикуем график всех встреч 31-го сезона Высшей лиги Казахстана по хоккею. Регулярный чемпионат начался 10 сентября 2022-го и продлится до 8 февраля 2023 года, а серии матчей плей-офф пройдут с марта по 27 апреля.

Регулярный чемпионат состоит из одного этапа, в ходе которого каждый клуб проводит по 48 матчей. Далее в плей-офф выходят команды, занявшие с 1-го по 8-е места по результатам регулярного первенства. Серии матчей плей-офф состоят из четвертьфинала, полуфинала и финала. В финале определяются команда – чемпион Казахстана по хоккею и обладатель второго места. В свою очередь, бронзовым призером становится команда, проигравшая в полуфинале, но занявшая более высокое место по итогам регулярного чемпионата.