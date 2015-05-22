Саудовская Аравия пообещала отказаться от нефти к 2040 году

В мире
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Марат Манаспаев
К 2040 году Саудовская Аравия будет готова отказаться от нефти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. Об этом рассказал министр нефти и минеральных ресурсов королевства Али аль-Наими, пишет The Financial Times.

Аль-Наими считает, что в будущем страна станет глобальным игроком на рынке солнечной и ветровой энергетики. В конечном счете королевство займется экспортом электроэнергии, а не углеводородов.
При этом он отметил, что более миллиарда людей на планете живут без электричества, поэтому значительный спрос на ископаемое топливо сохранится.

По мнению министра, падение нефтяных цен не делает солнечные электростанции нерентабельными. Он верит, что использование солнечной энергии более экономически оправданно, чем добыча нефти и газа.

О намерении снизить зависимость от добычи углеводородов в Саудовской Аравии заявили в 2012 году. В планах королевства — производить 41 гигаватт энергии (около трети от объема потребления в стране) за счет солнечных станций к 2032 году. Страна также делает ставку на атомную и ветряную энергетику.

Саудовская Аравия занимает первое место в мире по объему доказанных запасов нефти — 260,2 миллиарда баррелей (около четверти от всей разведанной нефти на планете). В апреле 2015 года королевство достигло рекордной добычи более чем за десять лет — 10,3 миллиона баррелей в сутки.

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