Сайгаки вытеснили скот и разоряют посевы: фермеры требуют регулирование

Экология
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В Западно-Казахстанской области прошла встреча министра экологии и природных ресурсов РК Ерлана Нысанбаева с фермерскими и крестьянскими хозяйствами региона, в ходе которой министр выслушал многочисленные обращения о катастрофическом ущербе сельхоз угодиям, наносимом сайгаками, передает Kazpravda.kz

Фото: Минэкологии РК

Фермеры Западно-Казахстанской области бьют тревогу: поля уничтожаются, скот теряет пастбища, угрожающе растущая популяция сайгаков может парализовать аграрную деятельность. По словам аграриев, речь идёт уже не просто о природном факторе – это системный кризис. В отдельных районах ущерб от вытаптывания урожая и пастбищ составляет сотни миллионов тенге. Фермеры теряют инвестиции, корма, скот и способность обеспечивать продовольственную безопасность региона.

Руководитель крестьянского хозяйства «Жебе» Кайрат Зулкашев отметил: «Мы теряем урожай каждый сезон и несем колоссальные убытки. Это не просто вопрос животных – это вопрос продовольственной безопасности, выживания мелких фермеров и угроза стабильности. Если меры не будут приняты, мы потеряем целые хозяйства».

Директор ТОО «ECO Club» Бекжан Сабанов подчеркнул, что откладывать решение больше нельзя: «Численность особей достигла такого уровня, что это уже угроза для сельского-хозяйства. Во всём мире регулируют популяции, чтобы избежать конфликта между дикой природой и хозяйственной деятельностью. Например, в Австралии контролируют численность кенгуру. Нам нужно не обсуждение – нам нужны конкретные меры».

Свою научную позицию озвучил доктор биологических наук, проректор ЗКАТУ им. Жангир хана Альжан Шамшидин. Он отметил, что ситуация требует вмешательства, основанного на научных данных: «Мы фиксируем превышение численности, и при таких плотностях страдают и животные, и люди. Регулирование численности – это научно обоснованный инструмент, применяемый в цивилизованных странах. Это не сокращение вида, это управление экосистемой для её же устойчивости».

По данным учёта 2025 года, численность сайгаков в Казахстане достигла 3,9 млн особей. Это почти в три раза выше исторического максимума, зафиксированного в 1974 году (1,2 млн). Только в Западно-Казахстанской области численность превышает 2,3 млн особей.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков. Оно исходит от биообосновании, подготовленном учёными Института зоологии Министерства науки и высшего образования РК, а также на анализе международного опыта Австралии, Финляндии, Канады, США, ЮАР и др. в сфере устойчивого управления популяциями диких животных.

«Основываясь на научных выводах, предложениях фермеров и применяемой в мире практике регулирования отдельных видов, принято решение к регулированиичисленности сайгаков», – подчеркнул министр.

Министерство экологии и природных ресурсов проведёт выборочное регулирование животных силами и средствами РГКП «ПО «Охотзоопром». Отбор особей будет опираться на научное обоснование в соответствии с международными природоохранными соглашениями.

Акиматы пострадавших регионов совместно с министерствами сельского хозяйства и экологии обеспечат эпизоотический мониторинг, готовность пунктов приёма и переработки, дополнительные меры с соблюдением всех ветеринарно-санитарных и иных требований в строгом соответствии с экологическим законодательством.

#экология #сайгаки #Ерлан Нысанбаев

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