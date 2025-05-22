Фото пресс-службы ДП области Абай

В Бескарагайском районе области Абай выявлен факт хищения более 260 тысяч саженцев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Абай провели оперативно-розыскное мероприятие на территории Бескарагайского района. В состав группы входили местные жители и бывшие работники государственного природного резервата «Семей орманы». В результате проведенных мероприятий, на территории Павлодарской области задержан 38-летний организатор и его сообщники.

– Установлен факт тайного хищения 264 426 саженцев на сумму 519 861 516 тенге с территории Долонского филиала РГУ «Семей орманы». По данному факту проводилось досудебное расследование в отношении двух жителей области, причастных к краже в особо крупном размере. Приговором суда города Курчатов оба признаны виновными и осуждены к пяти годам лишения свободы без конфискации имущества, – сообщили в пресс-службе суда области Абай.

Приговор суда не вступил в законную силу.